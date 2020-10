Roland Garros: I risultati completi del Day 12. Finale tra Kenin e Swiatek

Saranno Iga Swiatek (WTA 54) e Sofia Kenin (6) a contendersi questo inedito Roland Garros in versione autunnale. Opposta all’argentina Nadia Podoroska (131) in un penultimo atto del tutto inatteso, la polacca non ha minimamente tremato, conquistando con un inequivocabile 6-2 6-1 la propria seconda finale in carriera, a più di un anno da quella di Lugano. Per l’avversaria odierna, prima giocatrice uscita dalle qualificazioni ad arrivare così in alto a Parigi, rimane comunque la soddisfazione per un torneo giocato al di sopra di ogni più rosea aspettativa.

Senz’altro più combattuto il secondo incontro di giornata, che ha visto la talentuosa statunitense avere ragione di Petra Kvitova (11) con il punteggio di 6-4 7-5. Fredda e caparbia su tutto l’arco della sfida, gestita in maniera pressoché impeccabile, sabato pomeriggio la Kenin proverà così a replicare quanto fatto agli Australian Open 2020, unico Major finora finito nelle sue tasche. Dall’altro della rete, per l’occasione, vi sarà la tennista peggio classificata nella storia delle finali del Roland Garros.

Roland Garros – Semifinali

Court Philippe-Chatrier – Ore: 15:00

Iga Swiatek vs Nadia Podoroska



GS Roland Garros Iga Swiatek Iga Swiatek 6 6 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 2 1 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-0 → 4-1 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Sofia Kenin vs Petra Kvitova



GS Roland Garros Sofia Kenin [4] Sofia Kenin [4] 6 7 Petra Kvitova [7] Petra Kvitova [7] 4 5 Vincitore: Sofia Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 6-5 → 7-5 Petra Kvitova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Petra Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-2 → 4-2 Petra Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Petra Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Petra Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Petra Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Petra Kvitova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Petra Kvitova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 12:00

Robert Farah / Juan Sebastian Cabal vs Bruno Soares / Mate Pavic



GS Roland Garros Robert Farah / Juan Sebastian Cabal [1] Robert Farah / Juan Sebastian Cabal [1] 6 5 Bruno Soares / Mate Pavic [7] Bruno Soares / Mate Pavic [7] 7 7 Vincitore: Bruno SoaresMate Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 30-0 40-0 40-15 15-0 4-5 → 5-5 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 4-3 → 4-4 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Bruno Soares / Mate Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Bruno Soares / Mate Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Bruno Soares / Mate Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Bruno Soares / Mate Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Nikola Mektic / Wesley Koolhof vs Andreas Mies / Kevin Krawietz



GS Roland Garros Nikola Mektic / Wesley Koolhof [9] Nikola Mektic / Wesley Koolhof [9] 3 5 Andreas Mies / Kevin Krawietz [8] Andreas Mies / Kevin Krawietz [8] 6 7 Vincitore: Andreas MiesKevin Krawietz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Andreas Mies / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Andreas Mies / Kevin Krawietz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Andreas Mies / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 11:00

Sean Cuenin vs Guy Den ouden



GS Roland Garros Sean Cuenin Sean Cuenin 3 4 Guy Den ouden Guy Den ouden 6 6 Vincitore: Guy Den ouden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Guy Den ouden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sean Cuenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Guy Den ouden 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Sean Cuenin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Guy Den ouden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Sean Cuenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 Guy Den ouden 30-0 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sean Cuenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Guy Den ouden 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sean Cuenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Guy Den ouden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Sean Cuenin 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Guy Den ouden 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Sean Cuenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Guy Den ouden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Sean Cuenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Guy Den ouden 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Sean Cuenin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Guy Den ouden 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Kristina Dmitruk vs Elsa Jacquemot



GS Roland Garros Kristina Dmitruk [10] Kristina Dmitruk [10] 4 4 Elsa Jacquemot [3] Elsa Jacquemot [3] 6 6 Vincitore: Elsa Jacquemot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Kristina Dmitruk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-5 → 4-5 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Kristina Dmitruk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Kristina Dmitruk 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Kristina Dmitruk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Kristina Dmitruk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Kristina Dmitruk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Kristina Dmitruk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Kristina Dmitruk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Kristina Dmitruk 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Kristina Dmitruk 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Dalibor Svrcina / Martin Krumich vs Karlis Ozolins / Mikolaj Lorens



GS Roland Garros Dalibor Svrcina / Martin Krumich • Dalibor Svrcina / Martin Krumich 30 7 0 Karlis Ozolins / Mikolaj Lorens [7] Karlis Ozolins / Mikolaj Lorens [7] 0 6 0 Vincitore: Dalibor SvrcinaMartin Krumich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Dalibor Svrcina / Martin Krumich 15-0 30-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Dalibor Svrcina / Martin Krumich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Karlis Ozolins / Mikolaj Lorens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Dalibor Svrcina / Martin Krumich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Karlis Ozolins / Mikolaj Lorens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Dalibor Svrcina / Martin Krumich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Karlis Ozolins / Mikolaj Lorens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Dalibor Svrcina / Martin Krumich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Karlis Ozolins / Mikolaj Lorens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Dalibor Svrcina / Martin Krumich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Karlis Ozolins / Mikolaj Lorens 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Dalibor Svrcina / Martin Krumich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Karlis Ozolins / Mikolaj Lorens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro vs Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk



GS Roland Garros Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro • Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 0 6 6 1 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk [6] Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk [6] 0 3 7 0 Vincitore: Guillermina GrantJessica Bouzas maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 1-0 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 7-8 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jana Kolodynska / Kristina Dmitruk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 11:00

Shingo Kunieda vs Joachim Gerard



GS Roland Garros Shingo Kunieda [1] Shingo Kunieda [1] 5 6 4 Joachim Gerard Joachim Gerard 7 2 6 Vincitore: Joachim Gerard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Shingo Kunieda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Joachim Gerard 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Shingo Kunieda 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Joachim Gerard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Shingo Kunieda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Joachim Gerard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Shingo Kunieda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Joachim Gerard 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Shingo Kunieda 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Joachim Gerard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Shingo Kunieda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 5-2 → 6-2 Joachim Gerard 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Shingo Kunieda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Joachim Gerard 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Shingo Kunieda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Joachim Gerard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Shingo Kunieda 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Joachim Gerard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Shingo Kunieda 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Joachim Gerard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Shingo Kunieda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Joachim Gerard 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Shingo Kunieda 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Joachim Gerard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-4 → 3-4 Shingo Kunieda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-3 → 2-4 Joachim Gerard 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Shingo Kunieda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 Joachim Gerard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 Shingo Kunieda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Joachim Gerard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Dylan Alcott vs Sam Schroder



GS Roland Garros Dylan Alcott [1] Dylan Alcott [1] 6 6 Sam Schroder Sam Schroder 2 4 Vincitore: Dylan Alcott Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sam Schroder 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Dylan Alcott 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Sam Schroder 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Dylan Alcott 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Sam Schroder 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Dylan Alcott 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Sam Schroder 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Dylan Alcott 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sam Schroder 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 0-1 → 1-1 Dylan Alcott 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sam Schroder 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Dylan Alcott 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Sam Schroder 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Dylan Alcott 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Sam Schroder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Dylan Alcott 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sam Schroder 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Dylan Alcott 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Aniek Van koot vs Yui Kamiji



GS Roland Garros Aniek Van koot Aniek Van koot 2 2 Yui Kamiji [2] Yui Kamiji [2] 6 6 Vincitore: Yui Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Aniek Van koot 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Yui Kamiji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Aniek Van koot 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Yui Kamiji 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Aniek Van koot 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Yui Kamiji 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Aniek Van koot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 Yui Kamiji 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Aniek Van koot 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Yui Kamiji 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Aniek Van koot 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Yui Kamiji 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Aniek Van koot 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Yui Kamiji 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Aniek Van koot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Yui Kamiji 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Nicolas Peifer / Stephane Houdet vs Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez



GS Roland Garros Nicolas Peifer / Stephane Houdet [1] • Nicolas Peifer / Stephane Houdet [1] 0 6 3 0 Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez 0 3 6 1 Vincitore: Shingo KuniedaGustavo Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nicolas Peifer / Stephane Houdet 0-1 Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 4-9 5-9 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Nicolas Peifer / Stephane Houdet 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Nicolas Peifer / Stephane Houdet 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Nicolas Peifer / Stephane Houdet 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Nicolas Peifer / Stephane Houdet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Nicolas Peifer / Stephane Houdet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Nicolas Peifer / Stephane Houdet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Nicolas Peifer / Stephane Houdet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Nicolas Peifer / Stephane Houdet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Nicolas Peifer / Stephane Houdet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 11:00

David Wagner vs Andy Lapthorne



GS Roland Garros David Wagner David Wagner 3 6 3 Andy Lapthorne [2] Andy Lapthorne [2] 6 2 6 Vincitore: Andy Lapthorne Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 David Wagner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Andy Lapthorne 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 David Wagner 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Andy Lapthorne 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 David Wagner 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Andy Lapthorne 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 David Wagner 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Andy Lapthorne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 David Wagner 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Andy Lapthorne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 David Wagner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Andy Lapthorne 40-40 40-A 40-40 3-2 → 4-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

Alfie Hewett vs Gustavo Fernandez



GS Roland Garros Alfie Hewett Alfie Hewett 7 7 Gustavo Fernandez [2] Gustavo Fernandez [2] 6 5 Vincitore: Alfie Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 6-5 → 7-5 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 4-5 → 5-5 Alfie Hewett 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Alfie Hewett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Gustavo Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Alfie Hewett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Alfie Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Alfie Hewett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 6-5 → 6-6 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Alfie Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 5-4 → 5-5 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-4 → 4-4 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Alfie Hewett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Alfie Hewett 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Gustavo Fernandez 0-15 0-40 1-1 → 2-1 Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Diede De groot vs Momoko Ohtani



GS Roland Garros Diede De groot [1] Diede De groot [1] 5 4 Momoko Ohtani Momoko Ohtani 7 6 Vincitore: Momoko Ohtani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Diede De groot 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Momoko Ohtani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Diede De groot 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Momoko Ohtani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Diede De groot 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Momoko Ohtani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Diede De groot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Momoko Ohtani 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Diede De groot 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Momoko Ohtani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Diede De groot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Momoko Ohtani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Diede De groot 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Momoko Ohtani 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Diede De groot 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Momoko Ohtani 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Diede De groot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 3-2 → 3-3 Momoko Ohtani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Diede De groot 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Momoko Ohtani 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Diede De groot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Momoko Ohtani 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Joachim Gerard / Frederic Cattaneo vs Gordon Reid / Alfie Hewett



GS Roland Garros Joachim Gerard / Frederic Cattaneo Joachim Gerard / Frederic Cattaneo 3 6 Gordon Reid / Alfie Hewett [2] Gordon Reid / Alfie Hewett [2] 6 7 Vincitore: Gordon ReidAlfie Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Joachim Gerard / Frederic Cattaneo 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Joachim Gerard / Frederic Cattaneo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Joachim Gerard / Frederic Cattaneo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Joachim Gerard / Frederic Cattaneo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Joachim Gerard / Frederic Cattaneo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Joachim Gerard / Frederic Cattaneo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Joachim Gerard / Frederic Cattaneo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Joachim Gerard / Frederic Cattaneo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Joachim Gerard / Frederic Cattaneo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Joachim Gerard / Frederic Cattaneo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 11 – Ore: 11:00

Lukas Neumayer vs Dominic Stephan Stricker



GS Roland Garros Lukas Neumayer Lukas Neumayer 3 3 Dominic Stephan Stricker [7] Dominic Stephan Stricker [7] 6 6 Vincitore: Dominic Stephan Stricker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Dominic Stephan Stricker 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lukas Neumayer 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Dominic Stephan Stricker 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Lukas Neumayer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Dominic Stephan Stricker 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Lukas Neumayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 30-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Dominic Stephan Stricker 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lukas Neumayer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 Dominic Stephan Stricker 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lukas Neumayer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-5 → 3-6 Dominic Stephan Stricker 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-4 → 3-5 Lukas Neumayer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Dominic Stephan Stricker 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Lukas Neumayer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Dominic Stephan Stricker 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lukas Neumayer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Dominic Stephan Stricker 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lukas Neumayer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Alina Charaeva vs Alexandra Vecic



GS Roland Garros Alina Charaeva Alina Charaeva 6 6 Alexandra Vecic [9] Alexandra Vecic [9] 2 3 Vincitore: Alina Charaeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Alexandra Vecic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Alina Charaeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Alexandra Vecic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Alina Charaeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Alexandra Vecic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Alina Charaeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Alexandra Vecic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 2-1 Alina Charaeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Alexandra Vecic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Alina Charaeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 5-2 → 6-2 Alexandra Vecic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Alina Charaeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Alexandra Vecic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Alina Charaeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Alexandra Vecic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Alina Charaeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Alexandra Vecic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

Madison Sieg / Elizabeth Coleman vs Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone



GS Roland Garros Madison Sieg / Elizabeth Coleman • Madison Sieg / Elizabeth Coleman 0 6 1 0 Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone [2] Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone [2] 0 1 6 1 Vincitore: Oksana SelekhmetevaKamilla Bartone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Madison Sieg / Elizabeth Coleman 0-1 Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 7-4 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Madison Sieg / Elizabeth Coleman 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Madison Sieg / Elizabeth Coleman 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Madison Sieg / Elizabeth Coleman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Madison Sieg / Elizabeth Coleman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-1 → 6-1 Madison Sieg / Elizabeth Coleman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Madison Sieg / Elizabeth Coleman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Madison Sieg / Elizabeth Coleman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Leonardo Malgaroli / Terence Atmane vs Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli



GS Roland Garros Leonardo Malgaroli / Terence Atmane Leonardo Malgaroli / Terence Atmane 2 1 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli [3] Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli [3] 6 6 Vincitore: Dominic Stephan StrickerFlavio Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Leonardo Malgaroli / Terence Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Leonardo Malgaroli / Terence Atmane 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Leonardo Malgaroli / Terence Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Leonardo Malgaroli / Terence Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Leonardo Malgaroli / Terence Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Leonardo Malgaroli / Terence Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Leonardo Malgaroli / Terence Atmane 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Leonardo Malgaroli / Terence Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 11:00

Leandro Riedi vs Alex Barrena



GS Roland Garros Leandro Riedi [8] Leandro Riedi [8] 4 6 6 Alex Barrena Alex Barrena 6 1 2 Vincitore: Leandro Riedi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Leandro Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Alex Barrena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Leandro Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Alex Barrena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Leandro Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Alex Barrena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Leandro Riedi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 1-0 → 2-0 Alex Barrena 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Alex Barrena 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Leandro Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Alex Barrena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Leandro Riedi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Alex Barrena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Alex Barrena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-5 → 4-6 Leandro Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Alex Barrena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Leandro Riedi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Alex Barrena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Leandro Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Alex Barrena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Leandro Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Alex Barrena 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Leandro Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Linda Noskova vs Alexandra Eala



GS Roland Garros Linda Noskova Linda Noskova 6 3 2 Alexandra Eala [2] Alexandra Eala [2] 4 6 6 Vincitore: Alexandra Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-4 → 2-4 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-4 → 2-5 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 4-3 → 4-4 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Alexandra Eala 0-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Felix Gill / Arthur Fery vs Natan Rodrigues / Bruno Oliveira



GS Roland Garros Felix Gill / Arthur Fery • Felix Gill / Arthur Fery 0 4 6 0 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira [8] Natan Rodrigues / Bruno Oliveira [8] 0 6 3 1 Vincitore: Natan RodriguesBruno Oliveira Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Felix Gill / Arthur Fery 0-1 Felix Gill / Arthur Fery 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 3-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Felix Gill / Arthur Fery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Felix Gill / Arthur Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Felix Gill / Arthur Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Felix Gill / Arthur Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Felix Gill / Arthur Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Felix Gill / Arthur Fery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Felix Gill / Arthur Fery 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Felix Gill / Arthur Fery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Felix Gill / Arthur Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Felix Gill / Arthur Fery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Celia Belle Mohr / Julie Belgraver vs Diana Shnaider / Maria Bondarenko



GS Roland Garros Celia Belle Mohr / Julie Belgraver Celia Belle Mohr / Julie Belgraver 1 3 Diana Shnaider / Maria Bondarenko [5] Diana Shnaider / Maria Bondarenko [5] 6 6 Vincitore: Diana ShnaiderMaria Bondarenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Celia Belle Mohr / Julie Belgraver 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Diana Shnaider / Maria Bondarenko 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Celia Belle Mohr / Julie Belgraver 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Diana Shnaider / Maria Bondarenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Celia Belle Mohr / Julie Belgraver 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Diana Shnaider / Maria Bondarenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Celia Belle Mohr / Julie Belgraver 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Diana Shnaider / Maria Bondarenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Celia Belle Mohr / Julie Belgraver 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Diana Shnaider / Maria Bondarenko 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Celia Belle Mohr / Julie Belgraver 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Diana Shnaider / Maria Bondarenko 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Celia Belle Mohr / Julie Belgraver 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Diana Shnaider / Maria Bondarenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Celia Belle Mohr / Julie Belgraver 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Diana Shnaider / Maria Bondarenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 11:00

Juan Bautista Torres vs Lilian Marmousez



GS Roland Garros Juan Bautista Torres Juan Bautista Torres 7 6 6 Lilian Marmousez Lilian Marmousez 6 7 1 Vincitore: Juan Bautista Torres Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Juan Bautista Torres 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Lilian Marmousez 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Juan Bautista Torres 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Lilian Marmousez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Juan Bautista Torres 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 2-0 → 3-0 Lilian Marmousez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Juan Bautista Torres 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Juan Bautista Torres 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Lilian Marmousez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Juan Bautista Torres 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Lilian Marmousez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Juan Bautista Torres 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lilian Marmousez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Juan Bautista Torres 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Lilian Marmousez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Juan Bautista Torres 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lilian Marmousez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Juan Bautista Torres 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lilian Marmousez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Lilian Marmousez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Juan Bautista Torres 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Lilian Marmousez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Juan Bautista Torres 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Lilian Marmousez 30-0 40-0 15-0 3-4 → 3-5 Juan Bautista Torres 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Lilian Marmousez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Juan Bautista Torres 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-3 → 2-3 Lilian Marmousez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Juan Bautista Torres 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Lilian Marmousez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Juan Bautista Torres 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Polina Kudermetova vs Oceane Babel



GS Roland Garros Polina Kudermetova [4] Polina Kudermetova [4] 6 7 Oceane Babel Oceane Babel 3 5 Vincitore: Polina Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Oceane Babel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Oceane Babel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-3 → 5-4 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Oceane Babel 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Oceane Babel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Polina Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Oceane Babel 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Polina Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Oceane Babel 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Polina Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Oceane Babel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Polina Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Oceane Babel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Polina Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Oceane Babel 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Polina Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-30 2-0 → 3-0 Oceane Babel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Polina Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Marat Sharipov / Hamad Medjedovic vs Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez



GS Roland Garros Marat Sharipov / Hamad Medjedovic Marat Sharipov / Hamad Medjedovic 6 0 Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez 7 6 Vincitore: Giovanni Mpetshi perricardLilian Marmousez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Marat Sharipov / Hamad Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-5 → 0-6 Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 Marat Sharipov / Hamad Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Marat Sharipov / Hamad Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Marat Sharipov / Hamad Medjedovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Marat Sharipov / Hamad Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Marat Sharipov / Hamad Medjedovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Marat Sharipov / Hamad Medjedovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Marat Sharipov / Hamad Medjedovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Marat Sharipov / Hamad Medjedovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Erika Matsuda / Mei Hasegawa vs Lisa Pigato / Eleonora Alvisi