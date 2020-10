Il Masters 1000 di Parigi Bercy è confermato: Ecco l’entry list dell’ultimo torneo Masters 1000 del 2020

La Federazione Francese di Tennis ha confermato questo mercoledì che organizzerà anche l’ATP Masters 1000 di Parigi Bercy, che si disputerà tra meno di un mese, poco dopo il Roland Garros, che finora è andato bene dal punto di vista sanitario.

L’evento si svolgerà, come di consueto, nell’arena di Parigi-Bercy, che si trova totalmente dalla parte opposta a quella dove si svolge il Roland Garros, e si giocherà con la presenza del pubblico in tribuna: 1000 spettatori al giorno, proprio come nel Grand Slam che si sta svolgendo in questi giorni.

Ecco l’elenco’dei partecipanti al torneo di Parigi Bercy in programma dal prossimo ‘2 novembre: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Gael Monfils, Fabio Fognini, Roberto Bautista Agut e Denis Shapovalov sono alcuni dei grandi nomi presenti in lista.

L’entry list delle qualificazioni uscirà la prossima settimana.

Masters 1000 Parigi Bercy – Entry list Md

Novak Djokovic 1

Rafael Nadal 2

Dominic Thiem 3

Daniil Medvedev 5

Stefanos Tsitsipas 6

Alexander Zverev 7

Matteo Berrettini 8

Gael Monfils 9

Roberto Bautista Agut 10

Denis Shapovalov 11

Andrey Rublev 12

David Goffin 13

Diego Schwartzman 14

Fabio Fognini 15

Karen Khachanov 16

Stan Wawrinka 17

Pablo Carreno Busta 18

Cristian Garin 19

Grigor Dimitrov 20

Milos Raonic 21

Felix Auger-Aliassime 22

John Isner 23

Dusan Lajovic 24

Casper Ruud 25

Benoit Paire 26

Borna Coric 27

Alex de Minaur 28

Filip Krajinovic 29

Taylor Fritz 30

Hubert Hurkacz 31

Jan-Lennard Struff 32

Nikoloz Basilashvili 33

Daniel Evans 34

Kei Nishikori 35

Reilly Opelka 36

Guido Pella 37

Ugo Humbert 38

Adrian Mannarino 39

Marin Cilic

Miomir Kecmanovic 41

Nick Kyrgios

John Millman

Albert Ramos-Vinolas 44

Kyle Edmund

(WC)

(WC)

(WC)

(WC)

(SE)

(Q)

(Q)

(Q)

(Q)

(Q)

(Q)

(Q)

Alternates

1 Lorenzo Sonego 46

2 Tennys Sandgren 47

3 Sam Querrey 48

4 Alexander Bublik 49

5 Richard Gasquet 50

6 Pablo Andujar 51

7 Yoshihito Nishioka 52

8 Jo-Wilfried Tsonga 53

9 Gilles Simon 54

10 Jordan Thompson 55

11 Aljaz Bedene 56

12 Feliciano Lopez 57

13 Tommy Paul 58

14 Fernando Verdasco 59

15 Pablo Cuevas 60

16 Dominik Koepfer 61

17 Lucas Pouille 62

18 Marton Fucsovics 63

19 Steve Johnson 64

20 Jeremy Chardy 65