Challenger Barcellona: I risultati completi di giornata del Secondo Turno. Alessandro Giannessi fermato da un lucky loser (Video)

Alessandro Giannessi esce di scena al secondo turno del “Sanchez-Casal Leotron Catalonia”, torneo challenger ATP dotato di un montepremi di 44.820 euro in corso sui campi in terra di Barcellona, in Spagna.

Il 30enne mancino di La Spezia, numero 172 del ranking mondiale, ha ceduto 64 36 62, dopo oltre due ore e un quarto di lotta, al francese Maxime Janvier, numero 204 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser.

Challenger Barcelona CH | Terra | e44.820 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Andrea Collarini vs [Q] Brandon Nakashima



2. [1] Jaume Munar vs [Q] Marcelo Tomas Barrios Vera (non prima ore: 12:00)



3. Guillermo Duran / Renzo Olivo vs [2] Treat Huey / Nathaniel Lammons (non prima ore: 13:30)



Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Kimmer Coppejans vs [4] Damir Dzumhur



2. [LL] Maxime Janvier vs Alessandro Giannessi (non prima ore: 12:00)



3. [Alt] Damir Dzumhur / Andrew Harris vs Rafael Matos / Pedro Sousa (non prima ore: 13:30)



Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [5] Facundo Bagnis vs Joao Domingues



2. [Alt] Kimmer Coppejans / Enzo Couacaud vs [4] Szymon Walkow / Tristan-Samuel Weissborn (non prima ore: 14:30)



Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Luis David Martinez / Miguel Angel Reyes-Varela vs Robert Galloway / Hunter Reese



2. Orlando Luz / Dmitry Popko vs Romain Arneodo / Albano Olivetti (non prima ore: 12:00)



3. [3] N.Sriram Balaji / Luca Margaroli vs Ramkumar Ramanathan / Aleksandar Vukic (non prima ore: 13:30)