Da Parma: Il resoconto della prima giornata. Filippo Baldi “In questa fase della stagione sto facendo fatica a trovare fiducia e continuità”

Lorenzo Musetti contro Federico Gaio sarà il big match di primo turno del main draw degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. È stato infatti sorteggiato il tabellone principale del torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di Parma, e sono tante le sfide che promettono spettacolo. Oltre alla partita tra il talento classe 2002 ed il numero 132 del mondo, ci sarà l’incontro tra Andreas Seppi e l’argentino Federico Delbonis, testa di serie numero 4. Da non sottovalutare anche il match tra Gianluca Mager e il tedesco Yannick Hanfmann, quello tra Giulio Zeppieri e l’indiano Sumit Nagal e l’affascinante sfida tra il tedesco Philipp Kohlschreiber ed il brasiliano Thiago Seyboth Wild.

Il sindaco Pizzarotti presenta l’evento – Nella conferenza stampa di presentazione dell’evento le dichiarazioni di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma: “Questo torneo è una grande opportunità. Viviamo un periodo complicato, ma, prestando la massima attenzione alle norme di sicurezza, Parma dimostra giorno dopo giorno di essere molto legata all’attività sportiva. Gli sforzi di tutte le parti coinvolte, compresi gli organizzatori di MEF Tennis Events, hanno reso possibile una manifestazione che sarà certamente tanto splendida quanto fondamentale in chiave promozione del territorio”.

Baldi non fallisce – In qualificazioni buona la prima per Filippo Baldi, che si è imposto sul francese Constant Lestienne con il punteggio di 6-3 7-6(3) in un’ora e 37 minuti di gioco: “È stata una partita strana, lui non è uno che ti dà ritmo e fortunatamente io sono stato solido e ho giocato bene i punti importanti. Sono contento di essere riuscito a chiudere l’incontro in due set”. Per Baldi è il secondo successo post lockdown: “In questa fase della stagione sto facendo fatica a trovare fiducia e continuità. Vittorie come questa sono importanti per crescere, con l’obiettivo di tornare al più presto a giocare il mio miglior tennis. E poi qui mi trovo benissimo: a noi azzurri fa sempre piacere avere l’opportunità di giocare tornei in Italia, l’organizzazione è perfetta e ci mette nelle migliori condizioni per esprimerci come vogliamo”. Avanza anche Francesco Passaro, giustiziere dell’argentino Marco Trungelliti con lo score di 6-3 7-6(4). Eliminati Matteo Arnaldi e Federico Arnaboldi.

I risultati di sabato 3 ottobre

Primo turno qualificazioni

Juan Pablo Ficovich b. Matteo Arnaldi 4-6 6-1 6-0

Tomas Machac b. Alexey Vatutin 6-0 6-2

Roberto Cid Subervi b. Federico Arnaboldi 6-3 6-1

Alexandre Muller b. Teymuraz Gabashvili 6-3 6-2

Ulises Blanch b. Elliot Benchetrit 6-2 rit.

Hugo Grenier b. Viktor Galovic 6-2 6-4

Filippo Baldi b. Constant Lestienne 6-3 7-6(3)

Francesco Passaro b. Marco Trungelliti 6-3 7-6(4)

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Roberto Cid Subervi vs [6] Alexandre Muller

2. Filippo Baldi vs [WC] Francesco Passaro

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Juan Pablo Ficovich vs Tomas Machac

2. Ulises Blanch vs [8] Hugo Grenier

(1) Tiafoe, Francesvs Rola, BlazGaio, Federicovs (WC) Musetti, LorenzoDaniel, Tarovs QualifierHanfmann, Yannickvs (7) Mager, Gianluca

(4) Delbonis, Federico vs Seppi, Andreas

Gunneswaran, Prajnesh vs Lorenzi, Paolo

(WC) Cecchinato, Marco vs Majchrzak, Kamil

Seyboth Wild, Thiago vs (6) Kohlschreiber, Philipp

(5) Caruso, Salvatore vs Qualifier

Varillas, Juan Pablo vs Qualifier

(WC) Zeppieri, Giulio vs Nagal, Sumit

Jung, Jason vs (3) Djere, Laslo

(8) Harris, Lloyd vs Petrovic, Danilo

(SE) Istomin, Denis vs (Alt) Krueger, Mitchell

Qualifier vs (SE) Cressy, Maxime

Popyrin, Alexei vs (2) Londero, Juan Ignacio