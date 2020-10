Roland Garros: Matteo Berrettini “Mi sentivo male in campo e mi sento male adesso. Non ho giocato bene in un torneo importante. Fa male, ma credo che il tennis sia anche questo” (con il video della partita)

Matteo Berrettini : “Mi sentivo male in campo e mi sento male adesso. Non ho giocato bene in un torneo importante. Fa male, ma credo che il tennis sia anche questo. Faticavo a trovare la giusta energia, il giusto atteggiamento. Ero nervoso, ma quando cercavo di calmarmi ero troppo calmo. Oggi è stata una giornata no da ogni punto di vista. Eppure, nonostante tutto ho quasi vinto un set. Forse se avessi portato a casa il secondo qualcosa sarebbe cambiato, ma non lo sapremo mai” ha analizzato. “Oggi vedevo tutto nero, ho mancato tante palle break all’inizio del terzo. Ho giocato male e non c’ero neanche mentalmente per aiutarmi”.