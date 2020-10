Azzurri oggi a Roland Garros, quattro grandi match per sognare (di Marco Mazzoni)

“Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, in whatever comes our way…” Così cantavano gli Steppenwolf nella mitica “Born to be wild”, inno rock alla libertà, all’avventura, ad un viaggio appena iniziato e tutto da gustare ad altissima velocità carichi di adrenalina. Proprio quel che sta vivendo il tennis azzurro al maschile da un po’ di tempo. Il 2019 si era chiuso in modo trionfale con Matteo Berrettini alle ATP Finals, ciliegina di un’annata straordinaria, la migliore dal 1976 della Davis. Il terribile 2020 con i suoi disastri ha stoppato la cavalcata e i sogni tennistici degli italiani, ma appena siamo ripartiti, BOOM! Ecco di nuovo la “valanga azzurra con racchetta” che torna protagonista. Con il successo di Berrettini ieri sono ben 5 gli azzurri al terzo turno di Roland Garros, un numero pazzesco che eguaglia un record del 1955, quando la truppa italiana al Bois de Boulogne era composta da Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola, Beppe Merlo, Giorgio Fachini e Sergio Jacobini.

Oggi, tempo permettendo (il meteo sull’Ile de France non promette nulla di buono…), scenderanno in campo quattro nostri alfieri, a giocarsi un posto per la seconda settimana dello Slam francese. Saranno quattro partite tutte da vivere, molto diverse tra loro, tra sfide impossibili e insidie nascoste. Non facciamo pronostici, ma speriamo di portare a casa qualche vittoria per continuare a sognare e divertirci.

Stefano Travaglia è l’unico sicuro di giocare e concludere il proprio match, visto che è programmato sul Chatrier (quarto match), coperto dal nuovo tetto e quindi al riparo dai capricci di “Giove pluvio”. Giocare sul Centrale indica che l’avversario è bello grosso… Anzi, IL più grosso: Rafa “El Rey” Nadal. Beh, non c’è molto da aggiungere…. E’ una di quelle partite che sogni da bambino, andare a sfidare il più forte di sempre su terra battuta nel suo campo preferito, quello dove non perde praticamente mai. Auguriamo a “Steto” di godersi ogni singolo 15 con lo sguardo di quel ragazzo che sognava di arrivare, e nonostante il gravissimo infortunio ai tendini del polso ha lottato e ce l’ha fatta. Pensare di poterla vincere è ardito… ma Travaglia ha un diritto che sta facendo le “buche in terra”, e a tratti sta servendo davvero bene. Ha potenza per reggere lo scambio e voglia di dimostrare che lui qua non c’è arrivato per caso. Buona sfida Steto!

Match molto difficile ma non “chiuso” quello che vedrà Marco Cecchinato sfidare Alexander Zverev (terzo sul Lenglen). Il tedesco negli Slam sta finalmente mostrando quel livello e solidità a cui era atteso da tempo. La finale persa (male) allo scorso US Open è una ferita ancora aperta, ma gli ha mostrato di esser pronto per l’impresa. Sul rosso Zverev ha vinto Roma e Madrid, ha un tennis tattico che può esplodere e diventare molto pericoloso. Cecchinato tuttavia sembra rinato. La cura Sartori l’ha rivitalizzato sul piano mentale, quel di cui aveva bisogno perché il “Ceck” non ha mai dimenticato come si gioca a tennis… Ritrovare il successo in questo torneo, il SUO torneo, dove ha vissuto la pagina più bella della carriera, lo ha rivitalizzato totalmente. Lo vedi da come sta in campo, da quello sguardo tornato infuocato come nella clamorosa cavalcata che lo issò in semifinale, da quel rovescio che tornato stabile e quel diritto che taglia il campo all’improvviso. Contro Zverev parte sfavorito, ma se riuscirà a partire forte e infilarsi nei buchi di intensità che ancora affliggono il tennis del tedesco, chissà. Non è una partita persa, è un match molto difficile da affrontare con coraggio e intensità. Marco ha la potenza per sbattere Sasha lontano dalla riga di fondo e quindi tagliare in anticipo. Forza “Ceck”!

Sul bellissimo Simonne-Mathieu, gioiello nel giardino botanico del Bois de Boulogne, andrà in scena come secondo match la sfida più equilibrata e di difficile pronostico del giorno: Lorenzo Sonego vs. Taylor Fritz. E’ un incontro davvero 50% 50%, perché sono tantissimi i fattori che possono far pendere la bilancia da un lato piuttosto che dall’altro. Fritz ha più potenza, e forse un tennis più completo ed equilibrato; ma Lorenzo è un lottatore incredibile, uno che con la testa ha ripreso e vinto partite bellissime. Inoltre il suo tennis coraggioso e a tutto campo si adatta meglio alla terra rispetto a quello dell’americano, più pericoloso nel ritmo da campi in duro e forte di un servizio che su terra regala meno punti. Credo che decisivo potrebbe essere il rendimento dei colpi di inizio gioco, per entrambi. Se Sonego riuscirà a rispondere bene, inchiodare Fritz nello scambio ed entrare forte col diritto, può farcela assolutamente; dall’altro lato, Fritz cercherà di entrare già dalla risposta, e chiudere con la sua accelerazione lungo linea di rovescio, davvero pericolosa quando entra in ritmo. Possibile un match assai lungo e ricco di colpi di scena.

Sul campo 14 Jannik Sinner sfida Federico Coria. Visti i primi due incontri nel torneo, è facile pensare che Jannik sia discretamente favorito. Sulla carta, lo è. Il suo tennis è troppo più completo e potente di quello dell’argentino. Ma… Non ci dimentichiamo due fattori importanti. Sinner è talmente forte che lo riteniamo già un “veterano”. In realtà il nostro talento ha ancora moltissimo da imparare e vivere sul campo. La giornata storta, quella in cui non sente bene la palla o si perde perché qualcosa non va come sperato, è sempre dietro l’angolo. La sua crescita verso l’Olimpo passa anche dalla capacità di affrontare l’imprevisto, il rivale che gioca sopra le aspettative, o che ti presenta una problematica tecnica o tattica difficile da scardinare. Coria sta vivendo il miglior momento in carriera, è in grandissima forma e “sputerà sangue” prima di gettare al vento un’occasione così grande. Quindi Sinner dovrà stare estremamente attento non a sottovalutare l’avversario – non lo farà – e giocare il suo miglior tennis fin dall’inizio, per mettere in chiaro immediatamente i valori in campo, e non farsi trascinare nella lotta, in un testa a testa fisico e mentale che viste le condizioni molto lente potrebbe diventare pericolosissimo. Se Jannik gioca il suo miglior tennis, è più forte, dovrà essere in grado di giocare fluido, tranquillo, e leggero di testa.

Oggi vivremo quattro grandi partite, per continuare a sognare, aspettando domani quella di Matteo Berrettini. Forza azzurri!

Marco Mazzoni