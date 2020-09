Video del Giorno: Sara Errani e le mille difficoltà al servizio nel match con Kiki Bertens

Sara Errani, attuale numero 150 del ranking WTA in singolare, ha salutato il Roland Garros al secondo turno a causa della sconfitta per 9-7 al terzo parziale contro l’olandese Kiki Bertens. La giocatrice romagnola si è resa protagonista di una prestazione decisamente poco solida con il servizio a disposizione: quattordici doppi falli e trenta palle break concesse all’avversaria (che ne ha concretizzate dodici), oltre ad alcune battute da sotto che non hanno sortito gli effetti sperati. Il servizio più potente scagliato da Errani nella giornata odierna è andato alla velocità di 133 km/h: il fondamentale d’inizio gioco ha viaggiato ad una velocità media di 109 km/h per quanto concerne la prima e appena 83 km/h per quanto riguarda la seconda.

https://twitter.com/doublefault28/status/1311259186886569984