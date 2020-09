Djokovic “trolla” giornalisti dopo “bacio polemico” con spettatore

Novak Djokovic, numero uno al mondo, ha vissuto un momento un po’ teso questo martedì con uno spettatore sulle tribune del campo centrale del Roland Garros. Il giovane, con un berretto di Roger Federer, ha celebrato udibilmente tutti gli errori del serbo durante alcuni dei momenti della sua partita contro lo svedese Mikael Ymer, e a ‘Nole’ non è piaciuto e alla fine gli ha mandato un “bacio polemico”.

Interrogato in conferenza stampa, Djokovic ha ribaltato la questione. “Era solo un mio amico d’infanzia. Sono stato felice di vederlo sugli spalti e gli ho mandato un bacio”, ha dichiarato il 33enne serbo.

It seems Djokovic received some heckling after missing a point, gave a long glare to a guy wearing a Federer cap, and then send a kiss. #RG20 pic.twitter.com/E6gHOFJIVe

