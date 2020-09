Challenger Biella: Pietro Buscaglione (3.4 FIT) sconfitto in 30 minuti dal francese Muller

Ad Alexandre Muller, attuale numero 238 della classifica ATP in singolare, sono bastati appena trenta minuti per superare il primo turno di qualificazioni del torneo Challenger di Biella: il ventitreenne francese ha sconfitto all’esordio, col punteggio di 6-0 6-0, il giovane italiano Pietro Buscaglione, omaggiato di una wild card dagli organizzatori della manifestazione grazie alla finale raggiunta nel torneo di pre-qualificazione vinto da Cesare Carpano (anch’egli disputerà il torneo: scenderà in campo a breve contro lo statunitense Bjorn Fratangelo).

Classe 2005, Buscaglione ha una classifica FIT di 3.4 e nella sua giovane carriera agonistica in Italia ha vinto appena due incontri in carriera contro giocatori di classifica 3.1 (nel febbraio 2018 in un torneo under disputato in provincia di Torino e nel luglio di quest’anno in un Limitato 3.1). Nonostante si sia guadagnato la wild card sul campo, disputando un lungo torneo di pre-quali, è veramente incredibile che un giocatore così giovane e ancora con nessuna esperienza ad alti livelli sia riuscito a disputare un match a livello Challenger: perché non assegnare la wild card ai (tanti) italiani con classifica ATP, magari a quelli che da anni lottano tra Futures e Challenger?