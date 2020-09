Laver Cup 2022 si svolgerà alla O2 Arena di Londra

London Calling. No, non la mitica canzone dei Clash… ma l’annuncio ufficiale della Laver Cup: l’edizione 2022 si svolgerà presso la O2 Arena nella capitale inglese. Si passa così dal Masters ATP alla ricca e ben organizzata esibizione a squadre ideata dal “team Federer”.

L’evento si svolgerà dal 23 al 25 settembre 2022, dopo che Boston ospiterà l’edizione 2021 presso il TD Garden (casa dei Celtics di Basket, tra l’altro). Tony Godsick, Laver Cup Chairman e CEO di TEAM8 afferma “Siamo davvero emozionati di poter organizzare la Laver Cup a Londra, una città ricca di tradizione tennistica. I britannici amano il tennis e la Laver Cup è qualcosa che non si è mai visto prima nel panorama tennistico. Porteremo in un weekend il meglio dei giocatori al mondo insieme a leggende e rivali delle generazioni precedenti per creare uno spettacolo davvero unico che ha entusiasmato i fan di tutto il mondo”

Roger Federer ha aggiunto “Londra ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore, sarà incredibile portare la Laver Cup in una delle mia città preferite al mondo”.

“L’O2 Arena di Londra è una delle sedi più iconiche per il mondo della musica e dello spettacolo” dichiara Laver Cup CEO Steve Zacks, “è una destinazione ambita già per se stessa con la sua architettura molto particolare e la sua tecnologia. E’ perfetta come set per organizzare una Laver Cup fantastica per i fans”.

Anche il sindaco di Londra Sadiq Khan ha commentato l’annuncio, affermando che “è un grande onore per Londra ospitare la Laver Cup 2022. I londinesi sono fanatici dello sport e hanno sofferto molto durante la pandemia per l’aver perso la possibilità di assistere ad eventi dal vivo. Londra è orgogliosa di aver ospitato i più importanti eventi sportivi nel corso degli anni, aggiungere alla nostra collezione anche la Laver Cup è fantastico, non vediamo l’ora di poter dare il benvenuto alla manifestazione”.

Marco Mazzoni