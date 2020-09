Fabio Fognini: “Murray è stato sempre arrogante, non siamo mai andati d’accordo”.

Fabio Fognini ha fatto delle rivelazioni molto interessanti nel suo libro autobiografico uscito questa settimana. “Warning – La mia vita tra le righe”, il 33enne italiano ammette ciò che già avevamo immaginato: lui e Andy Murray non sono grandi amici.

“Murray è sempre stato molto arrogante fin da quando era un bambino. Era un giocatore che si prendeva gioco di tutti gli altri. Non siamo mai andati d’accordo. Siamo due teste calde e sul campo ci siamo sempre disprezzati a vicenda”.

A proposito dei tennisti con cui non sempre ha simpatizzato, Fognini ha ricordato il caso del suo buon amico Andreas Seppi. “Seppi ed io non potremmo essere più diversi. Viene dal Tirolo, è molto calmo e tranquillo. Lo prendo sempre in giro perché non ride mai, non si offende mai di nulla. Quando gli parlo, mi sembrava di parlare con un muro. Quando si è sposato, è migliorato, ha iniziato a sorridere di più”.