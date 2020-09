Roland Garros: La wild card alla Bouchard è stata data per un accordo tra Federazione Francese e Canadese

Il Roland Garros ha annunciato questa settimana le sue wild card per il main draw e le qualificazioni, con la presenza di solo tre “stranieri”, contrariamente a quanto accade di solito. I tornei del Grand Slam hanno, infatti, accordi tra le federazioni ad inviti tra Francia, Stati Uniti e Australia, ma nel 2020 le uniche wild card non francesi per il Roland Garros sono andate ad Andy Murray, Eugenie Bouchard e Tsvetana Pironkova.

Bouchard, ex top 5 e semifinalista nel 2014, è tornata in buona forma e si pensava che la sua wild card fosse stata assegnata per questo motivo, ma la stampa canadese assicura che la decisione è stata presa a seguito di accordi comuni tra la federazione canadese e quella francese: tutto perché i Canadian Open hanno offerto inviti a Jo-Wilfried Tsonga e Kristina Mladenovic nel 2019, permettendo ora una sorta di scambio di favori.