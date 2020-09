Masters 1000 Roma, Jannik Sinner commenta le sceneggiate di Paire: “Non saprei cosa dirgli”

Sessantacinque minuti di follia da parte di Benoit Paire in occasione del match di primo turno degli Internazionali BNL d’Italia contro Jannik Sinner. Sul Campo “Pietrangeli”, il tennista transalpino si è reso protagonista di una partita veramente assurda, condita da un assoluto nervosismo fin dalle prime battute nei confronti di tutto e tutti. Sinner, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato la vicenda: “Non sono neanche sicuro di trovarlo nello spogliatoio, magari è già andato via: non saprei cosa dirgli, potrei solo improvvisare sul momento“.