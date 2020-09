Masters 1000 Roma: Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato superano le qualificazioni (con il tabellone completo compresi i qualificati). Sousa lucky loser

Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato diventano l’ottavo ed il nono azzurro nel main draw degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico.

Nel turno decisivo delle qualificazioni Musetti si è aggiudicato per 61 57 63, in poco meno di due ore di partita, la sfida tra 18enni rampanti con l’amico/rivale Giulio Zeppieri (n.345 ATP).

Supera il tabellone di qualificazione anche Marco Cecchinato.

L’azzurro nel turno decisivo delle qualificazioni si è imposto 62 61, in poco più di un’ora di gioco, sullo slovacco Jozef Kovalik, n.124 del ranking.

(1) Djokovic, Novak vs Bye

(Q) Sandgren, Tennys vs (WC) Caruso, Salvatore

(Q) Cecchinato, Marco vs Edmund, Kyle

Krajinovic, Filip vs (16) Auger-Aliassime, Felix

(10) Wawrinka, Stan vs (Q) Musetti, Lorenzo

Nishikori, Kei vs Ramos-Vinolas, Albert

(Q) Koepfer, Dominik vs de Minaur, Alex

Bye vs (5) Monfils, Gael

(4) Berrettini, Matteo vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs (Q) Coria, Federico

Fritz, Taylor vs (WC) Travaglia, Stefano

Coric, Borna vs (14) Garin, Cristian

(11) Khachanov, Karen vs Ruud, Casper

Sonego, Lorenzo vs Basilashvili, Nikoloz

Cilic, Marin vs Bublik, Alexander

Bye vs (6) Goffin, David

(7) Fognini, Fabio vs Bye

(PR) Anderson, Kevin vs Humbert, Ugo

Querrey, Sam vs (Q) Martinez, Pedro

Pella, Guido vs (12) Shapovalov, Denis

(15) Dimitrov, Grigor vs (WC) Mager, Gianluca

Nishioka, Yoshihito vs Kecmanovic, Miomir

Paire, Benoit vs (WC) Sinner, Jannik

Bye vs (3) Tsitsipas, Stefanos

(8) Schwartzman, Diego vs Bye

(LL) Sousa, Joao vs Millman, John

Evans, Daniel vs Hurkacz, Hubert

(Q) Bagnis, Facundo vs (9) Rublev, Andrey

(13) Raonic, Milos vs Mannarino, Adrian

(Q) Davidovich Fokina, Alejandro vs Lajovic, Dusan

Bye vs Carreno Busta, Pablo

Bye vs (2) Nadal, Rafael