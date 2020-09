Us Open: Terzo successo in carriera Slam per Naomi Osaka (con il video della finale)

Naomi Osaka (WTA 9) ha concesso il bis agli US Open. Già regina di Flushing Meadows due anni fa, la giapponese nella finale che le ha permesso di mettere in bacheca il terzo titolo dello Slam è stata protagonista di una splendida rimonta su Victoria Azarenka (27), sconfitta al termine di un match dai due volti con il risultato di 1-6 6-3 6-3 in 1h52′ di gioco.

Irriconoscibile in avvio, la 22enne asiatica ha faticato enormemente a entrare in partita: sotto di un set e di un break, ha però trovato la forza di reagire rifilando un parziale di 10 giochi a 2 alla bielorussa, fino a quel momento in totale controllo della situazione. La 31enne di Minsk ha poi continuato a lottare con la consueta grinta per evitare una terza sconfitta con il titolo in palio a New York (nel 2012 e nel 2013 si era inchinata a Serena Williams), ma nonostante un parziale ritorno fino al 3-4, la Osaka è infine riuscita a prevalere definitivamente.