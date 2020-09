Us Open: La prima finale Slam di Alexander Zverev. Domani sfiderà nell’ultimo atto Dominic Thiem che ha sconfitto Medvedev (con il Video delle semifinali)

Alexander Zverev, 23 anni, giocherà la sua prima finale del Grand Slam questa domenica e cercherà di vincere il titolo di questo speciale US Open, giocato all’interno della bolla di New York e a porte chiuse a causa della crisi pandemica globale che stiamo affrontando.

In una semifinale di qualità molto sotto il livello abiutale di una semifinale Slam, il tedesco ha perso i primi due set, ma ha trovato alla fine il suo miglior tennis in tempo per battere lo spagnolo Pablo Carreño Busta, numero 27 ATP per 3-6, 2-6, 6-3, 6-3, 6-4 in 3h24. Sascha che aveva iniziato male la partita, ha dimostrato che, pur essendo più giovane, ha più esperienza nei grandi incontri rispetto allo spagnolo, come dimostra il suo curriculum che include un titolo nelle finals ATP e tre nei Masters 1000, tra il 2017 e il 2018.

Dominic Thiem, numero tre al mondo, è arrivato alla sua prima finale degli US Open e quarta nei tornei del Grande Slam questo venerdì. Il 27enne austriaco, che è stato finalista agli Australian Open 2020, ha raggiunto così la finale dei due major giocate finora nel 2020.

Thiem ha battuto nella seconda semifinale il russo Daniil Medvedev, finalista negli US Open 2019 e quinto nella classifica mondiale, per 6-2 7-6(7) 7-6(5). Il russo può lamentarsi di alcune occasioni sprecate: ha servito per vincere il secondo e il terzo parziale e ha avuto palle set per vincere i due parziali.

In finale Thiem incontrerà di nuovo il suo buon amico tedesco Alexander Zverev, davanti al quale ha combattuto alcune delle battaglie più importanti della sua carriera. L’austriaco è in vantaggio per 7-2 negli scontri diretti, avendo vinto poi tutte e tre le partite disputate nei Grand Slam, l’ultima delle quali nelle semifinali degli Australian Open di gennaio.

P. Carreno Busta vs A. Zverev



D. Medvedev vs D. Thiem