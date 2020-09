Us Open: I risultati completi del Day 10: Nella notte italiana facili successi per Azarenka e Thiem. Semifinale per Serena Williams e Daniil Medvedev (Video)

Gli ultimi quarti di finale in programma agli US Open sono stati letteralmente senza storia. Nel tabellone maschile Dominic Thiem (ATP 3) ha concesso solo sette game all’australiano Alex De Minaur (28) liquidandolo con un secco 6-1 6-2 6-4 in poco più di due ore di gioco. A questo punto l’austriaco sarà, di fatto, confrontato nel prossimo turno con una finale anticipata, dovendo affrontare l’altro grande protagonista di questa edizione di Flushing Meadows, il russo Daniil Medvedev (5).

Come detto, anche in ambito femminile è durato davvero poco il match che metteva in palio l’ultimo biglietto per la semifinale del Grande Slam newyorkese. Victoria Azarenka (WTA 27) ha infatti travolto la malcapitata Elise Mertens (18) sotto un pesante 6-1 6-0 in un’oretta abbondante. E pure in questo caso il duello successivo potrebbe già valere una mezza incoronazione: perché la bielorussa giocherà ora contro Serena Williams (8), la quale si sente sempre più vicina al suo 24o titolo in un torneo Major.

Serena Williams (WTA 8) disputerà le semifinali degli US Open dopo il suo laborioso successo in rimonta contro Tsvetana Pironkova (senza ranking), tornata proprio alle competizioni in questo torneo dopo tre anni di pausa per maternità. La statunitense ha dovuto soffrire e ritrovare il suo servizio per mettere sotto la bulgara e imporsi in questo derby tra mamme. La 38enne alla fine ha vinto nei quarti di finale per 4-6 6-3 6-2 contro la 32enne.

L’americana è partita contratta e ha dovuto subire la precisione della ragazza dell’Est, in grado di variare i colpi e mettere in difficoltà la tennista a caccia del suo 24o trionfo in un torneo del Grande Slam. Ma con le spalle al muro la Williams si è risvegliata. Sotto di un set e persa in entrata la battuta nella seconda frazione, la statunitense ha immediatamente replicato e la sfida ha cambiato senso. La bulgara ha perso un pochino di lucidità mentre la sua avversaria ha ritrovato la battuta e la sicurezza che l’ha portata al quinto successo in altrettante sfide dirette, le prime quattro disputate addirittura tra il 2007 e il 2015.

Daniil Medvedev (ATP 5) si è guadagnato senza troppi problemi l’accesso alle semifinali degli US Open, dove affronterà il vincente della sfida tra Dominic Thiem (2) e Alex de Minaur (28). Il 24enne russo ha avuto la meglio sul connazionale Andrey Rublev (14) con il punteggio di 7-6 (8/6) 6-3 7-6 (7-5) al termine di una sfida che non è mai stata davvero in discussione. L’incontro ha visto il numero 5 mondiale superare abbastanza facilmente il giovane 22enne nonostante sia dovuto ricorrere due volte al tie-break, imponendo il suo stile di gioco malgrado qualche fastidio fisico durante il finale di partita. Medvedev lo scorso anno era riuscito a raggiungere la finale, poi persa al cospetto di Rafael Nadal.

Slam Us Open T. Pironkova T. Pironkova 6 3 2 S. Williams [3] S. Williams [3] 4 6 6 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Williams 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 T. Pironkova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Williams 15-0 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 T. Pironkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-2 → 1-2 S. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Pironkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 3-5 → 3-6 T. Pironkova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 S. Williams 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Pironkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Williams 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Pironkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Williams 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Pironkova 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 S. Williams 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Williams 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 T. Pironkova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Williams 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Slam Us Open A. Rublev [10] A. Rublev [10] 6 3 6 D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] 7 6 7 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 6-5 → 6-6 A. Rublev 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Medvedev 30-0 ace 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Medvedev ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 df 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* ace 6-6 → 6-7 D. Medvedev 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Slam Us Open V. Azarenka V. Azarenka 6 6 E. Mertens [16] E. Mertens [16] 1 0 Vincitore: V. Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-0 → 5-0 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 4-0 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 V. Azarenka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 30-40 df 1-0 → 2-0 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open A. de Minaur [21] A. de Minaur [21] 1 2 4 D. Thiem [2] D. Thiem [2] 6 6 6 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Thiem 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Thiem 15-0 30-0 ace 2-5 → 2-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Thiem 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A ace 1-4 → 1-5 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

