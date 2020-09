Us Open: I risultati completi del Day9. Pablo Carreno Busta elimina Shapovalov ed è in semifinale. Bene Alexander Zverev. La prima semifinale femminile sarà tra Naomi Osaka e Jennifer Brady

Pablo Carreño Busta, 29 anni, si è qualificato per la seconda volta in carriera (dopo il 2017) alle semifinali degli US Open e continua per il tennis spagnolo la speranza di conservare il trofeo degli US Open in Spagna dopo il titolo di Rafael Nadal dello scorso anno.

Il 29enne tennista di Gijón ha resistito a un’epica battaglia in 4:10, che si è conclusa dopo l’1 del mattino, davanti al giovane canadese Denis Shapovalov, numero 16 ATP, di 3-6, 7-6(5), 7-6(4), 0-6 e 6-3, ripetendo – per il momento – il risultato ottenuto in questo torneo tre anni fa, quando ha raggiunto la sua prima e unica semifinale in un Major.

Per la seconda volta in carriera e la seconda nel 2020 Alexander Zverev (ATP 7) è approdato in una semifinale dello Slam. Agli US Open, dove non era mai andato oltre gli ottavi, il tedesco ha dovuto lottare ben oltre le 3 ore di gioco per avere ragione di Borna Coric (32), sconfitto con il risultato di 1-6 7-6 (7/5) 7-6 (7/1) 6-3. Favorito della parte alta dopo l’uscita di scena di Novak Djokovic (1), Sascha è stato bravo ad alzare il suo livello dopo essere finito sotto 4-2 anche nel secondo set.

In campo femminile la prima semifinalista è Jennifer Brady (WTA 41). La statunitense si è imposta con un chiaro 6-3 6-2 sulla kazaka Yulia Putintseva (35).

Naomi Osaka, numero nove del mondo e campionessa del 2018 agli US Open, è più vicina a un nuovo titolo del Grand Slam, dopo il ritorno alle semifinali a Flushing Meadows. E’ la terza semifinale in carriera della 22enne giapponese del Grande Slam, che ogni volta che raggiunge questa fase di un torneo di queste dimensioni è la vincitrice.

Nei quarti di finale, della sessione serale dell’Arthur Ashe Stadium, la Osaka ha battuto la nordamericana Shelby Rogers per 6-3 6-4, in un incontro risolto in 1h20 e in cui ha giocato in un modo assolutamente perfetto: 24 vincenti e solo 8 (!) errori non forzati – numeri assolutamente sensazionali per una giocatrice dalle sue caratteristiche.

US Open Grand Slam | Cemento | $50.656.000 – Quarti di Finale

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

J. Brady vs Y. Putintseva



Slam Us Open J. Brady [28] J. Brady [28] 6 6 Y. Putintseva [23] Y. Putintseva [23] 3 2 Vincitore: J. Brady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Brady 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Brady 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Brady 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Brady 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Y. Putintseva 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 J. Brady 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 J. Brady 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

B. Coric vs A. Zverev



Slam Us Open B. Coric [27] B. Coric [27] 6 6 6 3 A. Zverev [5] A. Zverev [5] 1 7 7 6 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Zverev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* ace 1*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 df 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 4-2 → 4-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Coric 15-0 30-0 30-15 5-1 → 6-1 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 30-40 4-1 → 5-1 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Osaka vs S. Rogers



Slam Us Open N. Osaka [4] N. Osaka [4] 6 6 S. Rogers S. Rogers 3 4 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Osaka 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 S. Rogers 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Rogers 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 N. Osaka 30-0 2-1 → 3-1 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Osaka 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Rogers 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace 40-A 4-2 → 4-3 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 N. Osaka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

P. Carreno Busta vs D. Shapovalov



Slam Us Open P. Carreno Busta [20] P. Carreno Busta [20] 3 7 7 0 6 D. Shapovalov [12] D. Shapovalov [12] 6 6 6 6 3 Vincitore: P. Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 0-5 → 0-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 0-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Shapovalov 15-0 ace ace 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* 2-2* ace 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 40-0 ace 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 ace 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

A. Blinkova / V. Kudermetova vs L. Siegemund / V. Zvonareva



Slam Us Open A. Blinkova / V. Kudermetova A. Blinkova / V. Kudermetova 7 3 5 L. Siegemund / V. Zvonareva L. Siegemund / V. Zvonareva 5 6 7 Vincitore: L. Siegemund V. Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 40-30 A-40 2-2 → 2-3 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 df 0-30 0-40 3-5 → 3-6 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Ram / J. Salisbury vs W. Koolhof / N. Mektic



Slam Us Open R. Ram / J. Salisbury [3] R. Ram / J. Salisbury [3] 6 4 W. Koolhof / N. Mektic [8] W. Koolhof / N. Mektic [8] 7 6 Vincitore: W. Koolhof N. Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 W. Koolhof / N. Mektic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Ram / J. Salisbury 1-1 → 2-1 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 W. Koolhof / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

J. Rojer / H. Tecau vs M. Pavic / B. Soares