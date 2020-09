Conferenza di presentazione del torneo di Roma: Il torneo sarà senza pubblico. Binaghi “il danno è enorme”. Quest’anno un ATP 250 in Sardegna. Arriva il Super Voucher per il rimborso dei biglietti

Alla conferenza stampa di presentazione del torneo di Roma il presidente Angelo Binaghi conferma che non ci sarà pubblico ma ha subito una novità: nel 2020 la Sardegna dovrebbe ospitare un torneo ATP 250 da giocarsi la settimana seguente al Roland Garros e precisamente a Santa Margherita di Pula

Misure Anti-Covid: Il Torneo si svolgerà senza la presenza di pubblico in seguito allo specifico veto del Comitato Tecnico Scientifico, recepito in toto dalla Regione Lazio. Per quanto riguarda i partecipanti, i giocatori faranno un tampone ogni 4 giorni a partire dal loro arrivo a Roma, così come previsto dai protocolli dell’ATP, mentre le giocatrici, in base alle indicazioni della WTA, lo faranno ogni 5 giorni. Due gli hotel ufficiali, uno per gli uomini e uno per le donne, all’interno dei quali tutti gli atleti dovranno rimanere quando non si troveranno al Foro Italico. Sempre in tema di prevenzione anticovid-19 partnership tra il Torneo e il Policlinico Gemelli, che avrà un presidio al Foro Italico presso la Sala delle Armi.

Binaghi dichiara: “Siamo 1 set pari: abbiamo vinto il primo, il torneo che si gioca, e perso il secondo, la mancanza di pubblico. Adesso abbiamo il terzo, quello decisivo, e lo giocheranno i giocatori e giocatrici in campo. Faremo il tifo per loro”.

“Nessuno quest’anno potrà entrare nella più grande manifestazione sportiva del nostro Paese. Eravamo disposti fino all’ultimo a fare qualunque cosa perché il pubblico potesse essere presente anche in misura molto ridotta. Il danno è enorme.

E’ un enorme ingiustizia che mentre altri sport in tante altre regioni vengono autorizzati ad avere la presenza di migliaia di persone nessuno potrà entrare nella più grande manifestazione sportiva del nostro paese. Eravamo disposti a fare qualsiasi cosa perché il pubblico potesse essere presente. Abbiamo presentato al Cts lo stesso protocollo della federazione francese. Abbiamo chiesto invano un incontro al presidente della regione Lazio. Non si sono voluti prendere la responsabilità di autorizzare l’ingresso del pubblico, adeguandosi alle raccomandazioni finali del Cts. Il danno è enorme. Se avessimo saputo prima, lo avremmo disputato in un’altra regione, per esempio a Genova, in Puglia, ci sarebbero state molte regioni dove poter disputare gli Internazionali”.

“Rimborseremo gli acquirenti con un super-voucher dal valore maggiorato del 25% rispetto al prezzo del biglietto, spendibile nei prossimi due anni sia per le prossime edizione degli Internazionali d’Italia che per le ATP Next Gen Finals e le ATP Finals di Torino. Stiamo inoltre cercando la copertura finanziaria per coloro che non intendono usufruire del super-voucher”.