Us Open: I risultati completi del Day 4. Nessun problema per Dominic Thiem. Ok la Kenin

Dominic Thiem (ATP 3) non ha sprecato troppo tempo nemmeno nel secondo turno degli US Open. L’austriaco ha battuto per 6-3 6-3 6-2 l’indiano Sumit Nagal (124) in 2h01′, pur concedendo una volta in ognuno dei primi due set il proprio servizio. La testa di serie numero 2 del torneo nel primo turno aveva approfittato del ritiro di Jaume Munar (105).

Tra le teste di serie più importanti passaggio del turno in tre set anche per l’italiano Matteo Berrettini (8) e i russi Andrey Rublev (14) e Karen Khachanov (16), mentre lo spagnolo Roberto Bautista Agut (11) ne ha avuti bisogno quattro per approdare ai sedicesimi di finale.

La miglior giocatrice rimasta nel tabellone degli US Open, Sofia Kenin (WTA 4), ha fatto rispettare il suo ruolo di favorita nel derby nordamericano con Leylah Fernandez (104). La statunitense ha superato per 6-4 6-3 la canadese e approda così al terzo turno. Al terzo turno ci sarà anche la rientrante Tsvetana Pironkova (senza ranking), che ha battuto la testa di serie numero 10 del torneo, la spagnola Garbine Muguruza (16), per 7-5 6-3. La 32enne bulgara è ritornata alle competizioni proprio a New York dopo una pausa di 3 anni per maternità.

US Open Grand Slam | Cemento | $50.656.000 – 2° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

L. Fernandez vs S. Kenin



Slam Us Open L. Fernandez L. Fernandez 4 3 S. Kenin [2] S. Kenin [2] 6 6 Vincitore: S. Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Fernandez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 2-4 L. Fernandez 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Kenin 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Fernandez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Kenin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 L. Fernandez 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 15-0 1-0 → 1-1 L. Fernandez 0-15 0-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

S. Nagal vs D. Thiem



Slam Us Open S. Nagal S. Nagal 3 3 2 D. Thiem [2] D. Thiem [2] 6 6 6 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Thiem 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Nagal 0-30 0-40 df 3-5 → 3-6 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 D. Thiem 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-0 40-15 1-3 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A ace 3-4 → 3-5 D. Thiem 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 D. Thiem 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 1-3 → 2-3 S. Nagal 0-3 → 1-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

M. Gasparyan vs S. Williams



F. Auger-Aliassime vs A. Murray



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

K. Scott vs A. Anisimova



Slam Us Open K. Scott K. Scott 6 4 1 A. Anisimova [22] A. Anisimova [22] 4 6 6 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 K. Scott 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-5 → 1-6 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 K. Scott 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-4 → 1-4 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 K. Scott 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Anisimova 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 K. Scott 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Scott 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Scott 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 K. Scott 0-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Scott 15-0 30-0 40-0 2-2 A. Anisimova 0-15 15-15 40-40 2-1 → 2-2 K. Scott 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Scott 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 K. Scott 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Scott 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 4-2 → 5-2 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 K. Scott 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 K. Scott 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Anisimova 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Scott 40-15 0-0 → 1-0

V. Pospisil vs M. Raonic



Slam Us Open V. Pospisil V. Pospisil 6 6 7 6 M. Raonic [25] M. Raonic [25] 7 3 6 3 Vincitore: V. Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 M. Raonic 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Raonic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 V. Pospisil 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 ace 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 5-6 → 6-6 M. Raonic 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Raonic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 V. Pospisil 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Raonic 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 ace df A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 ace 1-1 → 1-2 V. Pospisil 30-15 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-2 → 5-3 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 M. Raonic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* ace 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 V. Pospisil 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 V. Pospisil 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Raonic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A ace df 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 0-0 → 0-1

S. Stephens vs O. Govortsova



Slam Us Open S. Stephens [26] S. Stephens [26] 6 6 O. Govortsova O. Govortsova 2 2 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 O. Govortsova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 O. Govortsova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 O. Govortsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Stephens 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 O. Govortsova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 O. Govortsova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 S. Stephens 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 O. Govortsova 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 O. Govortsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Stephens 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 40-A A-40 ace 1-0 → 2-0 O. Govortsova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

C.O’Connell vs D. Medvedev



Slam Us Open C.O'Connell C.O'Connell 0 0 D. Medvedev [3] • D. Medvedev [3] 0 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 0-0

A. Sabalenka vs V. Azarenka



Court 17 – Ore: 17:00

T. Pironkova vs G. Muguruza



Slam Us Open T. Pironkova T. Pironkova 0 7 6 0 G. Muguruza [10] • G. Muguruza [10] 0 5 3 0 Vincitore: T. Pironkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Muguruza 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 T. Pironkova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Pironkova 15-0 30-0 2-2 → 3-2 G. Muguruza 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 15-30 40-40 ace 2-1 → 2-2 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Muguruza 40-15 1-0 → 1-1 T. Pironkova 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Muguruza 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 T. Pironkova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 T. Pironkova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Pironkova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 1-2 G. Muguruza 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 T. Pironkova 0-15 15-40 0-0 → 0-1

G. Barrere vs A. Rublev



Slam Us Open G. Barrere G. Barrere 2 4 6 A. Rublev [10] A. Rublev [10] 6 6 7 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 15-40 df 3-4 → 4-4 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 2-3 A. Rublev 15-0 ace 1-2 → 1-3 G. Barrere 0-15 0-30 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Barrere 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rublev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 4-6 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 3-5 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 G. Barrere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-2 → 2-2 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 G. Barrere 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Barrere 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

M. Berrettini vs U. Humbert



Slam Us Open M. Berrettini [6] M. Berrettini [6] 6 6 7 U. Humbert U. Humbert 4 4 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* ace 6-6* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 U. Humbert 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Berrettini 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Berrettini 30-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 U. Humbert 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 U. Humbert 2-0 → 2-1 M. Berrettini 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

M. Keys vs A. Bolsova



Slam Us Open M. Keys [7] M. Keys [7] 6 6 A. Bolsova A. Bolsova 2 1 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 A. Bolsova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 M. Keys 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Bolsova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Keys 1-1 → 2-1 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Bolsova 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-1 → 5-2 A. Bolsova 0-15 0-30 df 0-40 4-1 → 5-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-1 → 4-1 A. Bolsova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Keys 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Bolsova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 17:00

A. Kuznetsov vs K. Khachanov



Slam Us Open A. Kuznetsov A. Kuznetsov 3 4 1 K. Khachanov [11] K. Khachanov [11] 6 6 6 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Kuznetsov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-5 → 1-5 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 A. Kuznetsov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Khachanov 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kuznetsov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 K. Khachanov 0-15 4-4 → 4-5 A. Kuznetsov 30-40 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 3-3 → 3-4 A. Kuznetsov 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Kuznetsov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Kuznetsov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Kuznetsov 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Kuznetsov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Kuznetsov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Kuznetsov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Kuznetsov 15-0 0-0 → 0-1

S. Cirstea vs J. Konta



Slam Us Open S. Cirstea S. Cirstea 2 7 6 J. Konta [9] J. Konta [9] 6 6 4 Vincitore: S. Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Konta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-3 → 5-4 S. Cirstea 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Konta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Cirstea 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Cirstea 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Konta 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Cirstea 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Konta 15-0 30-0 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 J. Konta 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Konta 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Cirstea 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Konta 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Konta 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-5 → 2-6 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Konta 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 S. Cirstea 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1

C. Moutet vs D. Evans



Slam Us Open C. Moutet C. Moutet 15 4 6 1 D. Evans [23] • D. Evans [23] 40 6 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Evans 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Moutet 30-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 D. Evans 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Evans 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Evans 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 D. Evans 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

C. McNally vs E. Alexandrova



Slam Us Open C. McNally • C. McNally A 4 0 E. Alexandrova [21] E. Alexandrova [21] 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Alexandrova A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-15 15-30 15-40 0-15 3-5 → 4-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 C. McNally 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. McNally 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 17:00

A. de Minaur vs R. Gasquet



Slam Us Open A. de Minaur [21] A. de Minaur [21] 6 6 6 7 R. Gasquet R. Gasquet 4 3 7 5 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 R. Gasquet 30-30 6-5 → 7-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. de Minaur 30-0 4-5 → 5-5 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Gasquet 0-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 30-30 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 30-0 2-2 R. Gasquet 15-0 40-0 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Gasquet 0-15 0-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 5-3 A. de Minaur 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-2 → 5-2 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 4-1 → 4-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

F. Tiafoe vs J. Millman



Slam Us Open F. Tiafoe • F. Tiafoe 15 7 3 1 6 4 J. Millman J. Millman 15 6 6 6 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 F. Tiafoe 0-15 15-15 4-3 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Millman 0-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Millman 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 4-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Tiafoe ace 1-1 → 2-1 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 J. Millman 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-3 → 1-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Millman 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 df 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Millman 15-0 30-0 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Millman 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Millman 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* ace 7*-6 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 J. Millman 15-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 J. Millman 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Millman 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 3-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

S. Vickery vs I. Swiatek



Slam Us Open S. Vickery • S. Vickery 15 1 I. Swiatek I. Swiatek 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Vickery 15-0 1-2 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Vickery 40-40 40-A ace df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 1-0 → 1-1 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

E. Mertens vs S. Sorribes Tormo



Slam Us Open E. Mertens [16] • E. Mertens [16] 0 1 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Mertens 1-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Sorribes Tormo 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 17:00

J. Cabal / R. Farah vs J. Melzer / E. Roger-Vasselin



Slam Us Open J. Cabal / R. Farah [1] J. Cabal / R. Farah [1] 6 6 J. Melzer / E. Roger-Vasselin J. Melzer / E. Roger-Vasselin 2 3 Vincitore: J. Cabal R. Farah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Cabal / R. Farah 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Melzer / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Melzer / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 J. Melzer / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 A-40 1-1 → 2-1 J. Melzer / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Melzer / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 J. Melzer / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Melzer / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Melzer / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

K. Muchova vs A. Kalinskaya



Slam Us Open K. Muchova [20] K. Muchova [20] 6 7 A. Kalinskaya A. Kalinskaya 3 6 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 df 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 K. Muchova 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 4-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Kalinskaya 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Muchova 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Kalinskaya 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Muchova 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Muchova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 K. Muchova 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

J. Wolf vs R. Carballes Baena



Slam Us Open J. Wolf J. Wolf 6 6 6 R. Carballes Baena R. Carballes Baena 2 4 3 Vincitore: J. Wolf Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Wolf 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df 40-A 4-2 → 5-2 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 df df 1-1 → 2-1 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Wolf 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-4 → 5-4 J. Wolf 15-0 ace 15-15 30-15 3-4 → 4-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 4-1 → 5-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 4-0 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 J. Wolf 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 17:00

D. Vekic vs P. Tig



Slam Us Open D. Vekic [18] D. Vekic [18] 0 6 6 0 P. Tig • P. Tig 0 2 1 0 Vincitore: D. Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Tig 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 P. Tig 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Tig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Vekic 15-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Tig 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Tig 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 6-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 P. Tig 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 4-2 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Tig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Vekic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 P. Tig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Vekic 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

E. Escobedo vs S. Caruso



Slam Us Open E. Escobedo E. Escobedo 6 4 3 4 S. Caruso S. Caruso 3 6 6 6 Vincitore: S. Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 S. Caruso 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 E. Escobedo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-A df 3-3 → 3-4 S. Caruso 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 E. Escobedo 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 E. Escobedo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 E. Escobedo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 2-4 → 2-5 E. Escobedo 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Escobedo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Escobedo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 E. Escobedo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 E. Escobedo 15-0 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 E. Escobedo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Caruso 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Escobedo 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 S. Caruso 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-3 → 6-3 S. Caruso 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 E. Escobedo 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 E. Escobedo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Caruso 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Escobedo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Escobedo 0-15 40-30 0-0 → 1-0

D. Inglot / A. Qureshi vs J. Sock / J. Withrow



Slam Us Open D. Inglot / A. Qureshi D. Inglot / A. Qureshi 30 7 6 3 J. Sock / J. Withrow • J. Sock / J. Withrow 30 6 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 3-2 D. Inglot / A. Qureshi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 J. Sock / J. Withrow 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Inglot / A. Qureshi 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sock / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 D. Inglot / A. Qureshi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 1-2* df 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 D. Inglot / A. Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 D. Inglot / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 J. Sock / J. Withrow 15-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 D. Inglot / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 J. Sock / J. Withrow 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 3-3 → 3-4 D. Inglot / A. Qureshi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Inglot / A. Qureshi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Inglot / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2*-2 3-3* 4*-3 df 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Inglot / A. Qureshi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Sock / J. Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Inglot / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Inglot / A. Qureshi 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Sock / J. Withrow 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Inglot / A. Qureshi 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Inglot / A. Qureshi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sock / J. Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Inglot / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

E. Escobedo / N. Rubin vs R. Bopanna / D. Shapovalov



Slam Us Open E. Escobedo / N. Rubin E. Escobedo / N. Rubin 30 0 R. Bopanna / D. Shapovalov • R. Bopanna / D. Shapovalov 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Bopanna / D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0

Court 7 – Ore: 17:00

O. Jabeur vs K. Kanepi



Slam Us Open O. Jabeur [27] O. Jabeur [27] 0 7 6 0 K. Kanepi • K. Kanepi 0 6 0 0 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Kanepi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Kanepi 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-30 1-0 → 2-0 O. Jabeur 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 df 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 O. Jabeur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 O. Jabeur 30-15 40-30 df 0-1 → 1-1 K. Kanepi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

M. Cilic vs N. Gombos



Slam Us Open M. Cilic [31] M. Cilic [31] 6 1 7 7 N. Gombos N. Gombos 3 6 6 5 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 6-5 → 7-5 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 5-5 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Cilic 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Cilic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Cilic 30-0 4-4 → 5-4 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 df df 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 N. Gombos 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 1-6 M. Cilic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 N. Gombos 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 M. Cilic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Gombos 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Gombos 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Cilic 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Gombos 15-0 30-0 ace 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Gombos 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-1 → 1-1 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

I. Dodig / F. Polasek vs J. Murray / N. Skupski



Slam Us Open I. Dodig / F. Polasek [4] I. Dodig / F. Polasek [4] 3 5 J. Murray / N. Skupski J. Murray / N. Skupski 6 7 Vincitore: J. Murray N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Murray / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 I. Dodig / F. Polasek 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Murray / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 I. Dodig / F. Polasek 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Murray / N. Skupski 15-0 30-0 4-3 → 4-4 I. Dodig / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Murray / N. Skupski 0-15 15-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Murray / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Murray / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Murray / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 J. Murray / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Murray / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Dodig / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-2 → 2-2 J. Murray / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Murray / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 17:00

M. Sakkari vs B. Pera



Slam Us Open M. Sakkari [15] M. Sakkari [15] 2 6 6 B. Pera B. Pera 6 3 2 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 B. Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 5-3 → 6-3 B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Pera 0-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Sakkari 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Pera 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Sakkari 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Pera 15-15 ace 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-5 → 2-5 B. Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 B. Pera 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-2 → 0-3 B. Pera 15-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Sakkari 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1

E. Ruusuvuori vs C. Ruud



Slam Us Open E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 0 4 3 2 C. Ruud [30] • C. Ruud [30] 0 6 6 3 Vincitore: C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Ruud 2-3 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 df df 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-40 ace 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 df df 2-0 → 2-1 C. Ruud 0-15 df 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 4-6 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Ruud 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-3 → 3-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 0-0 → 0-1

A. Cornet vs Y. Bonaventure



Slam Us Open A. Cornet A. Cornet 7 6 Y. Bonaventure Y. Bonaventure 6 3 Vincitore: A. Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Bonaventure 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Cornet 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 2-1 → 2-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-0 → 2-0 Y. Bonaventure 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 A. Cornet 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-4 → 3-4 Y. Bonaventure 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Cornet 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Y. Bonaventure 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 17:00

M. Arevalo / J.O’Mara vs J. Rojer / H. Tecau



Slam Us Open M. Arevalo / J.O'Mara M. Arevalo / J.O'Mara 7 2 4 J. Rojer / H. Tecau J. Rojer / H. Tecau 6 6 6 Vincitore: J. Rojer H. Tecau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Rojer / H. Tecau 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Arevalo / J.O'Mara 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Arevalo / J.O'Mara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arevalo / J.O'Mara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Arevalo / J.O'Mara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arevalo / J.O'Mara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Rojer / H. Tecau 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Arevalo / J.O'Mara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Arevalo / J.O'Mara 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Arevalo / J.O'Mara 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Rojer / H. Tecau 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / J.O'Mara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Arevalo / J.O'Mara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Arevalo / J.O'Mara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Arevalo / J.O'Mara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arevalo / J.O'Mara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Arevalo / J.O'Mara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arevalo / J.O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Rojer / H. Tecau 15-15 40-15 0-0 → 0-1

J. Brady / C. Dolehide vs O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva



Slam Us Open J. Brady / C. Dolehide J. Brady / C. Dolehide 6 4 5 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 2 6 7 Vincitore: O. Kalashnikova A. Kudryavtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Brady / C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 30-15 5-4 → 5-5 J. Brady / C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Brady / C. Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Brady / C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Brady / C. Dolehide 15-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Brady / C. Dolehide 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Brady / C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Brady / C. Dolehide 15-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Brady / C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Brady / C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 0-15 15-15 1-0 → 1-1 J. Brady / C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Brady / C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Brady / C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Brady / C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva 0-0 → 1-0

G. Dabrowski / A. Riske vs N. Dzalamidze / I. Khromacheva



Slam Us Open G. Dabrowski / A. Riske G. Dabrowski / A. Riske 0 6 6 0 N. Dzalamidze / I. Khromacheva • N. Dzalamidze / I. Khromacheva 0 3 2 0 Vincitore: G. Dabrowski A. Riske Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Dzalamidze / I. Khromacheva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Dabrowski / A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 N. Dzalamidze / I. Khromacheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 G. Dabrowski / A. Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 N. Dzalamidze / I. Khromacheva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 G. Dabrowski / A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 N. Dzalamidze / I. Khromacheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Dabrowski / A. Riske 0-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Dzalamidze / I. Khromacheva 0-15 0-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dabrowski / A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 N. Dzalamidze / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 G. Dabrowski / A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Dzalamidze / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 G. Dabrowski / A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 N. Dzalamidze / I. Khromacheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 G. Dabrowski / A. Riske 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Dzalamidze / I. Khromacheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Dabrowski / A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

N. Lammons / N. Monroe vs J. Peers / M. Venus



Slam Us Open N. Lammons / N. Monroe N. Lammons / N. Monroe 0 4 2 0 J. Peers / M. Venus • J. Peers / M. Venus 0 6 6 0 Vincitore: J. Peers M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Peers / M. Venus 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Peers / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 N. Lammons / N. Monroe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. Peers / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Lammons / N. Monroe 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Peers / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Lammons / N. Monroe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Peers / M. Venus 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Lammons / N. Monroe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Peers / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Lammons / N. Monroe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Peers / M. Venus 0-15 15-15 30-15 3-4 → 3-5 N. Lammons / N. Monroe 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Peers / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Lammons / N. Monroe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 J. Peers / M. Venus 15-0 15-15 40-40 2-1 → 2-2 N. Lammons / N. Monroe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Peers / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Lammons / N. Monroe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 17:00

R. Bautista Agut vs M. Kecmanovic



Slam Us Open R. Bautista Agut [8] R. Bautista Agut [8] 6 3 6 6 M. Kecmanovic M. Kecmanovic 3 6 3 4 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

G. Dimitrov vs M. Fucsovics



Slam Us Open G. Dimitrov [14] • G. Dimitrov [14] 40 7 6 6 4 0 M. Fucsovics M. Fucsovics 30 6 7 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 30-0 ace 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 0-15 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 ace 6-6 → 6-7 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 6-5 → 6-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df df 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 5*-3 6-4* ace 6*-5 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

T. Babos / K. Mladenovic vs K. Christian / G. Olmos



Slam Us Open T. Babos / K. Mladenovic [1] • T. Babos / K. Mladenovic [1] A 4 K. Christian / G. Olmos K. Christian / G. Olmos 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 K. Christian / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 K. Christian / G. Olmos 0-15 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 ace 1-0 → 2-0 K. Christian / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 17:00

S. Fichman / D. Jurak vs K. Peschke / D. Schuurs



Slam Us Open S. Fichman / D. Jurak S. Fichman / D. Jurak 0 2 6 0 K. Peschke / D. Schuurs [4] • K. Peschke / D. Schuurs [4] 0 6 7 0 Vincitore: K. Peschke D. Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Peschke / D. Schuurs 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 S. Fichman / D. Jurak 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 K. Peschke / D. Schuurs 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 S. Fichman / D. Jurak 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 K. Peschke / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Fichman / D. Jurak 0-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Peschke / D. Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Peschke / D. Schuurs 30-15 3-2 → 3-3 S. Fichman / D. Jurak 15-0 40-0 40-15 2-3 K. Peschke / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Fichman / D. Jurak 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 K. Peschke / D. Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 1-1 → 2-1 S. Fichman / D. Jurak 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 K. Peschke / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Fichman / D. Jurak 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 K. Peschke / D. Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Fichman / D. Jurak 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 K. Peschke / D. Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Fichman / D. Jurak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 K. Peschke / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Fichman / D. Jurak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Peschke / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

N. Melichar / Y. Xu vs K. Flipkens / A. Van Uytvanck



Slam Us Open N. Melichar / Y. Xu [3] N. Melichar / Y. Xu [3] 6 7 K. Flipkens / A. Van Uytvanck K. Flipkens / A. Van Uytvanck 4 6 Vincitore: N. Melichar Y. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 df 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 6-5 → 6-6 N. Melichar / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Melichar / Y. Xu 30-0 4-4 → 5-4 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 N. Melichar / Y. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 N. Melichar / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Melichar / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Melichar / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Melichar / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Melichar / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Melichar / Y. Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 N. Melichar / Y. Xu 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Melichar / Y. Xu 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

A. Li / B. Pera vs S. Aoyama / E. Shibahara



Slam Us Open A. Li / B. Pera A. Li / B. Pera 4 5 S. Aoyama / E. Shibahara [6] S. Aoyama / E. Shibahara [6] 6 7 Vincitore: S. Aoyama E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Li / B. Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Li / B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Li / B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 A. Li / B. Pera 15-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Li / B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Li / B. Pera 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Li / B. Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 A. Li / B. Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Li / B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Li / B. Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Li / B. Pera 15-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 17:00

M. Purcell / L. Saville vs K. Krawietz / A. Mies



Slam Us Open M. Purcell / L. Saville M. Purcell / L. Saville 6 7 4 K. Krawietz / A. Mies [6] K. Krawietz / A. Mies [6] 7 6 6 Vincitore: K. Krawietz A. Mies Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 K. Krawietz / A. Mies 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Krawietz / A. Mies 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Purcell / L. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Krawietz / A. Mies 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Krawietz / A. Mies 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 K. Krawietz / A. Mies 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0

A. Friedsam / K. Siniakova vs U. Arconada / C. McHale



Slam Us Open A. Friedsam / K. Siniakova [8] A. Friedsam / K. Siniakova [8] 6 6 U. Arconada / C. McHale U. Arconada / C. McHale 4 3 Vincitore: A. Friedsam K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 U. Arconada / C. McHale 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 A. Friedsam / K. Siniakova 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 U. Arconada / C. McHale 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 A. Friedsam / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 U. Arconada / C. McHale 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Friedsam / K. Siniakova 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 U. Arconada / C. McHale 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Friedsam / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Arconada / C. McHale 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Friedsam / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 U. Arconada / C. McHale 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Friedsam / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 U. Arconada / C. McHale 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Friedsam / K. Siniakova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 U. Arconada / C. McHale 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Friedsam / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 U. Arconada / C. McHale 0-15 df 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Friedsam / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 U. Arconada / C. McHale 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

J. Pegula / S. Rogers vs V. Kuzmova / A. Sasnovich



Slam Us Open J. Pegula / S. Rogers J. Pegula / S. Rogers 6 6 V. Kuzmova / A. Sasnovich V. Kuzmova / A. Sasnovich 1 4 Vincitore: J. Pegula S. Rogers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Pegula / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 V. Kuzmova / A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-4 → 5-4 J. Pegula / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Kuzmova / A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Pegula / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Kuzmova / A. Sasnovich 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Pegula / S. Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 V. Kuzmova / A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 J. Pegula / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 V. Kuzmova / A. Sasnovich 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Pegula / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 V. Kuzmova / A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 J. Pegula / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 V. Kuzmova / A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Pegula / S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 V. Kuzmova / A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Pegula / S. Rogers 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Demoliner / M. Middelkoop vs N. Mahut / J. Struff