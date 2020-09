Kristina Mladenovic: “Stiamo vivendo un incubo”

La francese Kristina Mladenovic difficilmente dimenticherà la propria esperienza all’US Open 2020. Dopo aver perso una partita incredibile, delapidando un vantaggio di 6-1 5-1 contro la russa Varvava Gracheva, nella press conference post partita ha tuonato contro l’organizzazione, parlando di condizioni atroci, in quello che per lei è diventato un vero e proprio incubo. Si riferiesce al protocollo extra restittivo a cui è stata sottoposta dopo esser stata in contatto con Benoit Paire.

“Stiamo vivendo un vero e proprio incubo” ha dichiarato alla stampa del suo paese, sottolineando di aver già affrontato 30 test Covid. “A questo punto il mio unico desiderio è riguadagnare la mia libertà… Dobbiamo lottare per la nostra libertà e nonostante tutto ancora non ce l’abbiamo. Le condizioni qua sono atroci. Se avessi saputo che per giocare a carte per 40 minuti con un giocatore risultato positivo al test, ma già tornato negativo, mi sarei ritrovata in queste condizioni, non avrei mai messo piede in questo torneo”.

Certamente “Kiki” era furibonda anche per la brutta sconfitta rimediata in campo, ma viene da chiedersi: non aveva letto ed approvato le condizioni prima di arrivare a NY? La francese inoltre non può lasciare ancora la “bolla” all’US Open essendo in garain doppio con Timea Babos.

Marco Mazzoni