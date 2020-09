Us Open: Grazie lo stesso Jannik Sinner! Sfortunato incontro dell’azzurro che avanti di due set contro Khachanov si fa male ma onora il campo per perdere solo al tiebreak del quinto set

Dobbiamo dire solo grazie a Jannik Sinner che stava giocando un match perfetto nel primo turno degli Us Open e poi all’inizio del terzo set per problemi fisici, prima alla schiena e poi alla gamba (probabile contrattura in entrambi casi) ha comunque onorato il campo ed ha portato al tiebreak del quinto set il n.16 del mondo, il russo Karen Khachanov che alla fine si è imposto con il risultato complessivo di 36 67 (7) 62 60 76 (4) dopo 3 ore e 44 minuti di gioco.

Nei primi due set Jannik era stato pazzesco giocando un tennis brillante e con tante accelerazioni era riuscito a domare il russo che sembrava totalmente in balia del giovane talento italiano.

Poi alla fine del terzo game nella terza frazione Sinner chiavama il fisioterapista per un problema alla schiena e poi poco dopo per una contrattura ala gamba.

L’azzurro, da quel momento, giocava praticamente da fermo e anche nel quinto set, palesemente menomato, è riuscito a giocare partita pari con Khachanov che è riuscito a vincere la sfida solo al tiebreak per 7 punti a 4, piazzando il minibreak decisivo proprio nel primo punto del tiebreak.

Bravo lo stesso Jannik che ha dimostrato grande carattere e forza di volontà.

Complimenti!!

Slam Us Open J. Sinner J. Sinner 6 7 2 0 6 K. Khachanov [11] K. Khachanov [11] 3 6 6 6 7 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 5-4 → 5-5 J. Sinner 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Khachanov 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-5 → 0-6 J. Sinner 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 K. Khachanov 15-0 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 0-3 → 0-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-A A-40 ace ace 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 2-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 df ace 40-A df 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 4-3* 5*-4 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 6-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A ace df 40-40 ace 40-A df df 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Il fisioterapista con Jannik Sinner