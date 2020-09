US Open, doppio maschile: Simone Bolelli è l’unico italiano ai nastri di partenza

E’ stato sorteggiato il tabellone di doppio maschile degli US Open 2020: ai nastri di partenza c’è un solo italiano, Simone Bolelli. L’attuale numero 74 ATP di specialità, in coppia con l’argentino Maximo Gonzalez, affronterà al primo turno il messicano Santiago Gonzalez e il britannico Ken Skupski: in caso di superamento del primo ostacolo, al secondo round potrebbe esserci l’incrocio con la coppia croato-olandese formata da Mektic e Koolhof.

Il tabellone completo

(1) J. Cabal / R. Farah vs J. Melzer / E. Roger-Vasselin

M. Arevalo / J.O’Mara vs J. Rojer / H. Tecau

E. Escobedo / N. Rubin vs R. Bopanna / D. Shapovalov

M. Purcell / (6) L. Saville vs (6) K. Krawietz / (6) A. Mies

(4) I. Dodig / F. Polasek vs J. Murray / N. Skupski

M. Demoliner / M. Middelkoop vs N. Mahut / J. Struff

D. Inglot / A. Qureshi vs J. Sock / J. Withrow

M. Pavic / (5) B. Soares vs (5) M. Granollers / (5) H. Zeballos

(7) R. Klaasen / O. Marach vs M. Daniell / P. Oswald

L. Bambridge / B. McLachlan vs C. Eubanks / M. McDonald

J. Chardy / F. Martin vs C. Harrison / R. Harrison

A. Krajicek / (3) F. Skugor vs (3) R. Ram / (3) J. Salisbury

(8) W. Koolhof / N. Mektic vs N. Cacic / D. Sharan

S. Bolelli / M. Gonzalez vs S. Gonzalez / K. Skupski

N. Lammons / N. Monroe vs J. Peers / M. Venus

S. Gille / (2) J. Vliegen vs (2) L. Kubot / (2) M. Melo