Challenger Cordenons: I risultati completi del Day 2. Out Nardi, Pellegrino e Viola poi la pioggia. Si riprende domani dalle ore 11 (con il programma completo)

CT Dolomia Serena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

CT Acqua Dolomia – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

CT Serena Wines 1881 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 13 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

Challenger Cordenons CH | Terra | e88.520 – 1° Turno

CT Dolomia Serena – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [3] Cedrik-Marcel Stebe vs [WC] Luca Nardi



CH Cordenons Cedrik-Marcel Stebe [3] Cedrik-Marcel Stebe [3] 7 6 Luca Nardi Luca Nardi 6 3 Vincitore: C. STEBE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Stebe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 df 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Stebe 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 C. Stebe 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 C. Stebe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Tommy Robredo vs Daniel Altmaier



CH Cordenons Tommy Robredo Tommy Robredo 1 6 6 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 3 7 Vincitore: D. ALTMAIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Robredo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 D. Altmaier 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Robredo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 D. Altmaier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 T. Robredo 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Robredo 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 5-3 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Altmaier 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-5 → 1-6 T. Robredo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Robredo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Robredo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Yannick Hanfmann vs Bernabe Zapata Miralles



CH Cordenons Yannick Hanfmann [1] • Yannick Hanfmann [1] 0 3 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 0 4 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Hanfmann 3-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [WC] Riccardo Bonadio vs [8] Jurij Rodionov (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Yannick Maden vs [SE] Lorenzo Musetti (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

CT Acqua Dolomia – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Maxime Janvier vs [Q] Francisco Cerundolo



CH Cordenons Maxime Janvier Maxime Janvier 4 4 Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 6 6 Vincitore: F. CERUNDOLO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Janvier 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Janvier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Janvier 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Janvier 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Janvier 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Janvier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Janvier 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Luciano Darderi vs [2] Antoine Hoang



CH Cordenons Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 6 Antoine Hoang [2] Antoine Hoang [2] 2 7 4 Vincitore: L. DARDERI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Hoang 0-15 0-30 0-40 df 5-4 → 6-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Hoang 0-15 df 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Hoang 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Hoang 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Hoang 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 A. Hoang 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Hoang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Hoang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-2 → 6-2 A. Hoang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-1 → 5-1 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 A. Hoang 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 2-0 → 3-0 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 A. Hoang 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Quentin Halys vs [4] Facundo Bagnis



CH Cordenons Quentin Halys Quentin Halys 0 2 Facundo Bagnis [4] • Facundo Bagnis [4] 0 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Bagnis 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Bagnis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. [SE] Carlos Alcaraz vs Juan Pablo Ficovich



Il match deve ancora iniziare

CT Serena Wines 1881 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [Q] Alexandre Muller vs [Q] Andrea Pellegrino



CH Cordenons Alexandre Muller Alexandre Muller 4 6 6 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 2 3 Vincitore: A. MULLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Muller 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Pellegrino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Andrea Collarini vs Matteo Viola



CH Cordenons Andrea Collarini Andrea Collarini 6 6 Matteo Viola Matteo Viola 0 1 Vincitore: A. COLLARINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Viola 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 3-1 → 4-1 A. Collarini 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Viola 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 A. Collarini 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 1-1 M. Viola 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Collarini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-0 → 6-0 M. Viola 0-15 0-30 df 0-40 4-0 → 5-0 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df df 2-0 → 3-0 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Viola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [7] Roberto Marcora vs Benjamin Bonzi



CH Cordenons Roberto Marcora [7] • Roberto Marcora [7] 30 5 4 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 15 7 3 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 4-3 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-2 → 4-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Bonzi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 B. Bonzi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 B. Bonzi 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 B. Bonzi 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 0-2 → 1-2 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. Mario Vilella Martinez vs [6] Lorenzo Giustino



Il match deve ancora iniziare