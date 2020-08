Us Open 2020, le assenze dei big influenzano i bookie: Djokovic favorito. Testa a testa Serena Williams e Naomi Osaka

Oggi prenderà il via l’Us Open 2020. Lo Slam americano sarà il primo dopo la lunga pausa per la pandemia, ma a New York saranno davvero tanti gli assenti illustri sia in campo maschile che in quello femminile. Una situazione che condiziona le scelte dei bookmaker nelle quote vincente Us Open 2020. Le assenze di Federer, Nadal, Wawrinka, Kyrgios e Monfils aprono una vera e propria autostrada a Novak Djokovic, che ha ottime chance di tornare il re degli USA.

Secondo i betting analyst 888sport.it , infatti, il successo finale del tennista serbo viene dato a 1,70. Il primo rivale del numero 1 del mondo è Daniil Medvedev, che nella scorsa edizione perse in finale con Nadal, quotato a 6,00. A chiudere il podio dei possibili vincenti per quanto riguarda il tabellone maschile, riporta Agipronews, è Stefanos Tsitsipas, offerto a 8,00. Con l’assenza di Fabio Fognini, tra gli italiani spicca il nome di Matteo Berrettini, chiamato alla difficile impresa di ripetere la semifinale. Il sogno del romano vale 34 volte la posta.

Ben diversa è la situazione nel circuito WTA dove c’è piu equilibrio nelle opzioni dei bookmaker. Per gli analisti le favorite sono due: Serena Williams e Naomi Osaka. La tennista americana ha una chance forse irripetibile di raggiungere i 24 Slam di Margaret Court. Per Serena Williams la quota è di 6,00. La tennista giappone parte leggermente favorita con una quota di 5,50. Naomi Osaka dovrà riscattarsi dopo l’infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra l’ha costretta a dare forfait nella finale del torneo Wta di Cincinnati. La terza possibile vincitrice è Karolina Pliskova, testa di serie numero uno, che inizierà il suo cammino con l’ucraina Anhelina Kalinina. Il successo della tennista ceca vale 9 volte la posta.