Combined Cincinnati: I risultati completi delle Semifinali. Novak Djokovic prima spreca e poi si salva contro Bautista Agut. Sfiderà in finale Milos Raonic

Saranno Novak Djokovic (ATP 1) e il canadese Milos Ranoic (30) a sfidarsi, nella bolla di New York, per il titolo del Masters 1000 di Cincinnati. In semifinale il serbo ha avuto la meglio al termine di un lungo e soffertissimo match, durante il quale ha spesso dovuto ricorrere alle cure del massaggiatore per farsi rimettere in sesto il collo, sullo spagnolo Roberto Bautista Agut (12), sconfitto per 4-6 6-4 7-6 (7/0). Nole nel terzo set ha rischiato grosso e si è ritrovato sotto per 6-5 dopo aver condotto per 5-2, ma ha reagito rubando la battuta ad Agut nel game decisivo e l’ha poi spuntata al tie-break. Raonic ha invece sconfitto piuttosto a sorpresa il greco Stefanos Tsitsipas (6) con i parziali di 7-6 (7/5) 6-3

Combined Cincinnati – Semifinali

LOUIS ARMSTRONG – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Stefanos Tsitsipas vs Milos Raonic



ATP Cincinnati Stefanos Tsitsipas [4] Stefanos Tsitsipas [4] 6 3 Milos Raonic Milos Raonic 7 6 Vincitore: M. RAONIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 1-3 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 5-5* ace 5*-6 6-6 → 6-7 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Raonic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Novak Djokovic vs [8] Roberto Bautista Agut



ATP Cincinnati Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 4 6 7 Roberto Bautista Agut [8] Roberto Bautista Agut [8] 6 4 6 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 ace 5-0* ace 6-0* 6-6 → 7-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-6 → 6-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 df 0-30 0-40 5-3 → 5-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-2 → 5-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Djokovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

WTA Cincinnati Elise Mertens [14] Elise Mertens [14] 2 6 Naomi Osaka [4] Naomi Osaka [4] 6 7 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 E. Mertens 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Osaka 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Mertens 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 N. Osaka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-4 → 1-5 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. [14] Elise Mertensvs [4/WC] Naomi Osaka

2. Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur vs [WC] Steve Johnson / Austin Krajicek



ATP Cincinnati Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur 7 6 Steve Johnson / Austin Krajicek Steve Johnson / Austin Krajicek 5 4 Vincitori: CARRENO BUSTA / DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Johnson / Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 30-15 3-4 → 4-4 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Johnson / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 7-5 S. Johnson / Krajicek 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Johnson / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Johnson / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Johnson / Krajicek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Jamie Murray / Neal Skupski vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP Cincinnati Jamie Murray / Neal Skupski Jamie Murray / Neal Skupski 7 6 Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] 5 3 Vincitori: MURRAY / SKUPSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 J. Murray / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Murray / Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 7-5 J. Murray / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Ram / Salisbury 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Murray / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

WTA Cincinnati Johanna Konta [8] Johanna Konta [8] 6 4 1 Victoria Azarenka Victoria Azarenka 4 6 6 Vincitore: V. AZARENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-5 → 1-6 J. Konta 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-4 → 1-5 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 J. Konta 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Konta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 V. Azarenka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Konta 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-2 → 1-2 J. Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-1 → 0-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Konta 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 J. Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 V. Azarenka 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Azarenka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [8] Johanna Kontavs Victoria Azarenka

2. [8] Lucie Hradecka / Andreja Klepac vs [3] Kveta Peschke / Demi Schuurs



WTA Cincinnati Lucie Hradecka / Andreja Klepac [8] Lucie Hradecka / Andreja Klepac [8] 2 1 Kveta Peschke / Demi Schuurs [3] Kveta Peschke / Demi Schuurs [3] 6 6 Vincitori: PESCHKE / SCHUURS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Peschke / Schuurs 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 L. Hradecka / Klepac 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 K. Peschke / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Hradecka / Klepac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 K. Peschke / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 K. Peschke / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Hradecka / Klepac 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 K. Peschke / Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 L. Hradecka / Klepac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 K. Peschke / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Hradecka / Klepac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 K. Peschke / Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 L. Hradecka / Klepac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 K. Peschke / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

3. Viktoria Kuzmova / Iga Swiatek vs [2] Nicole Melichar / Yifan Xu