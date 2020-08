Raonic parla della foto dove aveva la pancia: “La foto non era del tutto veritiera”

Il tennista canadese Milos Raonic ha parlato della foto dove sembrava avesse la pancia.

“Era un’immagine che in realtà non era del tutto veritiera. Ci stavamo allenando alle Bahamas, con molta umidità e i vestiti si attaccano al corpo. Come mi diceva sempre mia madre, forse la postura del mio corpo non era come doveva essere, ero piegato. A volte le cose sembrano molto peggio di quello che sono in realtà. La mia ragazza ha visto le critiche come un attacco personale e ha superato il limite in alcuni commenti, non mi è piaciuto. In fin dei conti, è stata una situazione che ha avuto un impatto maggiore di quanto pensavo”.

Milos Raonic ha un appuntamento domani con il greco Stefanos Tsitsipas nelle semifinali del Masters 1000 di ‘Cincinnati’.