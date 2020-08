Azarenka ed il pensiero del ritiro a gennaio

Victoria Azarenka, ex leader del ranking WTA, è tornata in buona forma questa settimana e si è qualificata per le semifinali del Cincinnati WTA Premier 5 che si gioca a New York City. Azarenka, che non arrivava alle semifinali in un torneo da un anno e mezzo, non fa mistero del fatto che negli ultimi mesi ha pensato di ritirarsi dal tennis.

“Alla fine di gennaio non sapevo se avrei continuato a giocare. Poi ho deciso di darmi un’ultima possibilità. Ho deciso di capire cosa potevo fare e sono contenta di aver fatto questa scelta”.

Azarenka affronterà l’inglese Johanna Konta in semifinale.