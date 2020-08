Challenger Trieste: Il programma di Giovedì 27 Agosto

Center Court (Giorgi) – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mario Vilella Martinez vs [3] Yannick Hanfmann

2. [PR] Maximilian Marterer vs Andrea Collarini

3. [LL] Tobias Kamke vs Liam Broady

4. [Q] Riccardo Bonadio vs Roberto Cid Subervi (non prima ore: 16:00)

Court 3 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Hugo Gaston / Tristan Lamasine vs [2] Tomislav Brkic / Luca Margaroli

2. Yannick Hanfmann / Maximilian Marterer vs Marco Bortolotti / Viktor Galovic (non prima ore: 15:00)

Court 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Andrea Collarini / Mario Vilella Martinez vs Flavio Cobolli / Matteo Gigante