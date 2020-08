Rafael Nadal: “Abbiamo vissuto cose molto più importanti del tennis. I social? Troppa negatività”

Rafa Nadal sarà uno dei grandi assenti al prossimo US Open, torneo che ha vinto lo scorso anno. Il campionissimo maiorchino si sta preparando al rientro sull’amata terra battuta il prossimo settembre, con l’obiettivo di alzare l’ennesima coppa dei Moschettieri e così impattare a 20 il record di Slam detenuto dal grande rivale Federer. Ma ancora non è sicuro al 100% del suo rientro sul tour.

Rafa ha rilasciato una lunga intervista alla versione iberica del magazine GQ, in cui ha parlato di come ha vissuto personalmente questo 2020 così difficile, con un focus interessante sui socials, che Nadal non apprezza particolarmente perché tendono ad amplificare gli aspetti negativi delle questioni. Ecco alcuni estratti.

“Lo sport va in secondo piano quando così tante persone nel mondo stanno soffrendo, quando tante famiglie hanno perso persone care. Dico con tutto il mio cuore che davvero non mi interessa o non mi preoccupa la situazione dello sport, non mi interessa esprimere un parere sul fatto che sia stato bene o male lo stop alle competizioni. Durante questi mesi così difficili ho pensato pochissimo al tennis, credo che ci siano state cose molto più importanti e sufficienti disgrazie per metterlo in secondo piano. Quando la situazione sarà migliorata, allora mi farò trovare pronto per tornare in campo ed essere di nuovo competitivo”.

Nadal insieme al campione di basket Pau Gasol si è reso protagonista di un azione concreta a favore della Croce Rossa, per aiutare il suo paese (duramente colpito) durante l’emergenza Covid-19: “Ho parlato per alcune settimane con il mio team perché volevo fare qualcosa, ma, onestamente, non sapevo come. Penso che sempre abbiamo avuto la forza di affrontare le tragedie che accadevano, ma in questo caso è stato diverso. Lo dico con la mano sul cuore, non sapevo da dove cominciare, ma volevo dare un contributo. Ho trovato il progetto giusto quando ho ricevuto il programma “La Croce Rossa Risponde”; quella stessa notte ho chiamato Pau [Gasol], che era dall’altra parte del mondo, dicendogli che sarebbe stato bello impegnarsi insieme in qualcosa, perché penso che fosse necessario e che fosse il momento di contribuire con qualcosa dal mondo dello sport. Pau mi ha detto subito che voleva partecipare, che anche lui aveva la stessa preoccupazione e non sapeva come iniziare. Julen Lopetegui ci ha aiutato nel mondo del calcio, insieme siamo riusciti a contattare diversi atleti. Alla fine si è formata un’importante rete di persone che hanno contribuito con il loro “granello di sabbia”, non solo sostenendo il progetto con la propria immagine, ma anche facendo donazioni. Sono orgoglioso di dire che il progetto ha raccolto più di 14 milioni di euro“.

Importanti e molto precise le parole di Nadal sui social e come tutto venga politicizzato e strumentalizzato. Rafa afferma di non essere molto connesso e di non gradire affatto la loro negatività.

“Ammetto di essere di “un’altra epoca…”, non sono nato con le reti sociali e nemmeno ci sono cresciuto, vivo un po’ ai margini di tutto quel mondo, quindi magari non ho una percezione completa del fenomeno. Tuttavia non posso non notare che stiamo vivendo in un mondo in cui ogni notizia negativa o commenti negativi diventano una grande notizia, mentre quelle positive mai… Sono sempre della stessa idea e ripeterei quello che ho detto, che non è poi stato niente di straordinario. Ho detto ciò che pensavo in quel momento. Non vedo perchè non dovrei poter esprimere la mia opinione finchè sia rispettosa. Sono un cittadino spagnolo come qualsiasi altro, sono uno sportivo come altri sono ingegneri oppure elettricisti, e ho lo stesso diritto di esprimere la mia opinione. Se poi le mie dichiarazioni hanno un impatto o si cerca di usarle politicamente per un “partito” o un altro, non dipende da me. Non mi presto al gioco della radicalizzazione che molti stanno cercando di dare a questa società, cercando di polemizzare su tutto. Si è arrivati a un punto in cui qualsiasi cosa che io dica è politica, la bandiera è politica, se uno dice che ciò che si è fatto oppure non è stato realizzato è politica… non si può più esprimersi liberamente. Non ho mai parlato male di un governo, ho semplicemente espresso la mia opinione in quel momento, e l’ho fatto col massimo rispetto. Sono prima di tutto una persona, non ho bisogno di fare politica o schierarmi da qualche lato con le mie idee. Con i social tutto è all’estremo. Quando parlo, lo faccio solo come cittadino, e con l’umiltà che le mie conoscenze mi permettono. Non sono un medico, sono uno sportivo che segue l’attualità, come potrei dare risposte su temi che non conosco? Ho una opinione, non risposte”.

Il ritorno in campo sembra ormai alle porte, ma Rafa resta molto cauto: “Mi reservo di rivelare la mia decisione nelle prossime settimane, resto alla finestra, dipende come si svilupperà la situazione generale. Quando sarà il momento, prenderò la mia decisione e lo farò solo dopo aver parlato con la mia famiglia ed il mio team. Tutti insieme prenderemo la decisione che reputiamo più giusta per noi”.

Ultime parole sul ritiro, ormai non così lontano, ma… “Tutto ha un inizio e una fine. Non sono una di quelle persone che ha paura del ritiro. Quando sarà il momento di smettere, dovrò accettarlo e continuerò la mia strada cercando altre motivazioni e sfide nella vita”.

Marco Mazzoni