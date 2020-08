Djokovic lamenta ancora un problema al collo e dichiara: «Il Grand Stand è più veloce del 30% rispetto allo scorso anno»

Novak Djokovic, leader della classifica mondiale, ha analizzato questo lunedì a fine serata la sua prima vittoria nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, che lo mantiene imbattuto nella stagione 2020, con 19 vittorie e 0 sconfitte. Il 33enne serbo ha dovuto sudare molto davanti a Ricardas Berankis e ha ammesso problemi al collo e anche difficoltà derivante dalla velocità dei nuovi campi di Flushing Meadows che, dichiara, non hanno nulla a che fare con gli anni precedenti.

“Il problema del collo è stato un evento sfortunato. Dopo cinque mesi di circuito fermo ho questo problema. Ma va meglio di due giorni fa e questo mi dà fiducia di poter continuare a giocare il torneo ”, ha detto il serbo, prima di riferirsi ai campi. “Sono circa il 30 per cento più veloci del solito, non so cosa gli abbiano fatto è difficile adattarsi ed è normale non giocare così bene in queste prime partite”.

Djokovic afferma che il Grand Stand è ancora più veloce dei due campi principali degli US Open che non vengono utilizzati in questo torneo. “Questi due campi sono più lenti. Quindi sono rimasto ancora più sorpreso dalla velocità del Grand Stand ”.