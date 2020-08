John Millman e Lorenzo Sonego impressionati dalle misure dell’USTA

John Millman, che è stato uno dei più grandi critici nel circuito ATP in questo momento di pandemia, ha dichiarato di essere impressionato dalle condizioni presentate dalla federazione tennistica statunitense (USTA) nella bolla dei Masters 1000 di Cincinnati e degli US Open.

“Le prime impressioni sono molto positive. È notevole quanto l’USTA abbia lavorato duramente per creare un ambiente confortevole e sicuro. Sono entusiasta di giocare di nuovo”, ha confessato il tennista aussie che ha raggiunto i quarti di finale agli US Open nel 2018.

Lorenzo Sonego partito sabato da Malpensa per New York ha dichiato al quotidiano “La Repubblica”: Ero un po’ preoccupato per il viaggio, ma tutto è andato bene. Appena arrivato in albergo sono iniziati i controlli, dal tampone agli esami del sangue; i test verranno ripetuti ogni due o tre giorni“.

Per queste tre settimane, il suo unico compagno sarà il preparatore atletico Damiano Fiorucci, in ossequio alla riduzione del personale imposta dalla USTA: “Noi viviamo controllati e isolati, ogni spostamento viene effettuato in sicurezza. Ed è giusto così perché la salute di tutte le persone coinvolte resta prioritaria. […] Certo, rispetto a quanto eravamo abituati a vivere negli anni scorsi, il clima è un po’ strano”.

“Io negli States ho sempre fatto bene, forse perché le condizioni sono spesso simili alla terra. Ma non mi pongo obiettivi, anche perché ogni partita è complicata e ricca di insidie. Non esiste un match facile”.