ITF Oeiras: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana

W15 Oeiras (17 Aug 2020 – 23 Aug 2020) – Singles – Main Draw

Oeiras Magnesium K Active Cup – 15,000USD (Clay – Outdoor)

[1] Cristina Bucsa vs Ines Murta

Lucia Cortez llorca vs Sara Cakarevic

Ana Filipa Santos vs Maelys Bougrat

Maria Ines Fonte vs [7] Amanda Carreras

[3] Clara Tauson vs Clara Burel

Matilde Jorge vs Helene Pellicano

Alexandra Vecic vs Qinwen Zheng

Sebastianna Scilipoti vs [5] Seone Mendez

[6] Diane Parry vs Tess Sugnaux

Maria Gutierrez carrasco vs Ainhoa Atucha gomez

Celia Cervino ruiz vs Maria Bondarenko

Sara Lanca vs [4] Eva Guerrero alvarez

[8] Alice Rame vs Arlinda Rushiti

Salma Djoubri vs Clara Vlasselaer

Anna Siskova vs Pei-Chi Lee

Francisca Jorge vs [2] Anastasiya Komardina