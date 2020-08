L’ITF fa cadere l’accusa di doping contro Maksim Tikhomirov

La Federazione Internazionale del Tennis (ITF) ha ritirato l’accusa di doping contro il tennista statunitense Maksim Tikhomirov a causa della mancanza di prove che il giocatore avesse assunto una sostanza proibita.

Tikhomirov era stato accusato di aver eluso un test antidoping durante un torneo a Cancun all’inizio di quest’anno. Dopo diversi mesi di indagini, ieri l’ITF ha rilasciato una dichiarazione in cui ha stabilito che non c’erano prove sufficienti per accusare il tennista che l’anno scorso ha raggiunto il 672° posto, suo best ranking.