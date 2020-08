Il torneo di Madrid verrà cancellato nella giornata di domani

Il Mutua Madrid Open, rinviato da maggio a metà settembre e che sarebbe stato il primo grande torneo in Europa, non si svolgerà. L’informazione è stata confermata questo lunedì dai giornali spagnoli che hanno una partnership con l’evento, e garantiscono che il torneo comunicherà domani la cancellazione definitiva della manifestazione per colpa del coronavirus, in un momento in cui il numero di casi a Madrid (e in Spagna) è aumentato di nuovo.

Proprio il tennista serbo Novak Djokovic aveva già informato i suoi colleghi della top 100 che il Masters 1000 di Madrid sarebbe stato presto cancellato.

L’informazione è stata pubblicata dal giornale spagnolo Marca, che affermava che lo stesso serbo aveva informato i suoi colleghi ieri che Madrid poteva essere cancellato nelle prossime ore.

Il problema della quarantena per chi tornava da New York (dagli US Open) era stato superato perché l’ATP e il WTA avevano raggiunto un accordo secondo cui la quarantena non sarebbe stata obbligatoria per i tennisti professionisti diretti in Spagna. In questo senso, i giocatori avrebbero potuto giocare la stagione su terra rossa europea senza problemi.