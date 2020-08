Alexander Zverev e Anastasia Pavlyuchenkova vincono la seconda edizione dell’Ultimate Tennis Showdown (con il video della premiazione)

Alexander Zverev, numero sette del ranking mondiale è stato ungrande protagonista della seconda edizione di Ultimate Tennis Showdown alla Mouratoglou Academy.

Il tedesco ha confermato questa domenica il suo status e ha vinto il torneo, disputato con un format assolutamente innovativo. Il ventitreenne tedesco, che a Nizza ha giocato con il “soprannome” Lion, ha battuto in finale il canadese Felix Auger Aliassime, appena diciannovenne, in un incontro risoltosi solo in morte improvvisa, dopo che i due tennisti si sono divisi i quattro quarti di 10 minuti (2-2).

E’ stato il secondo incontro in due giorni tra i due tennisti che vivono a Montecarlo. Sabato, Zverev aveva sconfitto Auger Aliassime proprio alla morte improvvisa, dove un giocatore batte l’altro quando vince nel quinto quarto due punti consecutivi.

La gara femminile è stata vinta dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova, che ha sconfitto la francese Alizé Cornet in finale, 3-2 alla morte improvvisa (3-1). La gara femminile si è giocata solo questo fine settimana, con sole quattro partecipanti.