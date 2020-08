A. Zverev cambia idea? Il tedesco non sa ancora se andrà agli US Open e spiega da cosa dipenderà la sua decisione

Alexander Zverev, numero sette al mondo e una delle figure di spicco del circuito ATP, è iscritto all’ATP Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open, ma non sa ancora se si recherà a New York nelle prossime settimane. Il 23enne tedesco, vincitore della seconda edizione dell’Ultimate Tennis Showdown, ha dichiarato ai giornalisti presenti che non ha ancora deciso se giocherà l’evento.

“Se non mi sentirò al sicuro, non ci andrò. Sono giovane e per me è meno pericoloso, ma la mia squadra non è così giovane e la decisione verrà presa insieme a loro”, ha rivelato Sascha, che ha spiegato da cosa dipenderà la sua decisione. “Dipenderà da come si svilupperà la situazione nel prossimo futuro. Se il numero dei casi aumenterà troppo, prenderemo in considerazione la possibilità di non andare.”

Zverev ricorda l’esempio di Grigor Dimitrov, che ha avuto un periodo pessimo o a causa del coronavirus. “Se prendissimo il covid-19, potremmo essere fuori per il resto della stagione e questo è pericoloso.”