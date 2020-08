Da Lecce a Roma agli Stati Uniti: Riprende il circuito FB Camp Usa. Per i giovani talenti del nostro tennis la possibilità di volare a Washington e in Florida per una settimana di allenamento nelle migliori academy americane

Un sogno che diventa realtà, con la possibilità di trascorrere una settimana indimenticabile negli Stati Uniti tra sport, divertimento e studio della lingua inglese. Dall’Italia a Washington e alla Florida il passo sembra essere breve per i vincitori dei tornei del circuito FB Camp USA. Dopo il lockdown, sono infatti riprese le competizioni: la settimana scorsa è andato in scena il torneo under 12, 14 e 16 di Lecce, mentre domani inizia (fino all’8 agosto) quello al Colle degli Dei di Velletri/Roma.

In Puglia si sono sfidati decine di partecipanti provenienti da tutta la regione, tra le categorie (maschile e femminile) under 12, 14 e 16. Questi i vincitori e i finalisti attesi ora da una splendida esperienza americana nella prestigiosa cornice del JTCC College Park, dove si allenano e sono cresciuti campioni del calibro di Frances Tiafoe, Denis Kudla e Vera Zvonareva, oltre a decine di top player a livello junior:

CALABRESE ALESSIO

15 ANNI

CT “i Campetti” Nardò (LE)

COSTANTINI LORENZO

14 ANNI

Out Line (LE)

GILIBERTI ANNA

13 ANNI

CT “Mario Stasi” Lecce (LE)

LECCISI GABRIELE

15 ANNI

CT “Mario Stasi” Lecce (LE)

LEO GAIA

12 ANNI

CT Taranto (TA)

MANCA RICCARDO

11 ANNI

APEM Copertino (LE)

MEZZANZANICA MARTINA

12 ANNI

Salento Tennis Academy (LE)

PIZZOLANTE CRISTIAN

12 ANNI

CT Taranto (TA)

PLENTEDA GAIA

14 ANNI

Out Line (LE)

STICCHI GIORGIA

15 ANNI

CT “Mario Stasi” Lecce (LE)

TRABACCA CRISTIANO

14 ANNI

CT Brindisi (BR)

“Mi complimento per il torneo che tutti i ragazzi hanno disputato a Lecce. Promuovo da oltre 10 anni Summer Camps presso le migliori strutture sportive americane, con ottimi programmi abbinati allo studio della lingua inglese, e per il 2020 ho voluto stringere una collaborazione con il JTCC di Washington, impianto di eccellenza nel panorama internazionale”, dichiara Fiorella Bonfanti, fondatrice di FB Camp USA. “È stato un inizio di anno difficile, ma appena sono riprese le competizioni ho subito voluto dare il mio supporto agli organizzatori”.

E da domani appuntamento con la tappa romana under 10, 12, 14, 16 e 18, sempre con premi importanti per i vincitori: oltre a gadget targati Fila e Diadora, i migliori giocatori avranno la possibilità di volare in Florida in una delle prestigiose academy di FB Camp USA.