WTA Palermo: Giocatrice positiva al coronavirus. Torneo a rischio?

Da Palermo arriva la notizia di un caso di positività da Covid-19 di una giocatrice.

“Una giocatrice a Palermo è stata trovata positiva al coronavirus , in quel momento ci trovavamo in hotel appena saputa la notizia hanno fatto allontanare alcuni dall’hotel e hanno messo subito la giocatrice in quarantena portandola fuori dall’albergo.

Speriamo bene per tutto e per tutti”

La notizia è stata confermata anche da altre tre fonti presenti a Palermo. Aggiornamenti a breve.