Masters 1000 Cincinnati: Entry list. Ci sono Djokovic e Nadal. C’è anche Matteo Berrettini

L’elenco completo dei Masters 1000 di Cincinnati è stato pubblicato questo martedì.

L’evento si disputerà a New York e serve quindi come indicatore di quali giocatori si sfideranno nel Grande Slam americano. Per ora, si sottolinea il fatto che solo quattro giocatori tra i primi 40 del mondo sono fuori dalla lista: Roger Federer (4° ATP, infortunato), Gael Monfils (9°, scelta), Fabio Fognini (11°, infortunato) e Stan Wawrinka (17°, scelta) compongono questo lotto di assenze da Cincinnati, e Federer e Fognini hanno già dichiarato che non andranno agli US Open perchè infortunati.

L’elenco dei partecipanti comprende Novak Djokovic e Rafael Nadal, che nelle ultime settimane avevano dato segnali diversi. Entrambi si sono allenati in Spagna, ma il 33enne serbo lo ha fatto su un terreno veloce e il 34enne spagnolo su terra, il che ha fatto pensare che Rafael non abbia intenzione di lasciare l’Europa. Per ora, però, tiene la porta aperta.