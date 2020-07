La battuta di Roger Federer

Roger Federer ha fatto una battuta scherzosa perchè ormai non gioca un match ufficiale da fine gennaio.

Roger, intervistato da SRF, ha sottolineato come dal Match in Africa di febbraio sia sceso in campo una sola volta, scherzando poi sulla possibilità di essersi dimenticato come si gioca a tennis.

“Spero di sapere ancora giocare” – è stato ironico l’ex n.1 del mondo.