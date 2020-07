Genie Bouchard è stata anche una raccattapalle al World Team Tennis

La stragrande maggioranza dei tornei che si giocano in questo momento in tutto il mondo non ha i raccattapalle.

Nel World Team Tennis, che quest’anno si gioca in un formato diverso e con la presenza di pubblico limitato sugli spalti, non fa eccezione, con gli organizzatori che hanno messo le stesse tenniste come raccattapalle.

Ecco perché Eugenie Bouchard, ex Top 5, si è offerta in questo ruolo durante un incontro della sua amica e compagna di squadra Sloane Stephens contro la campionessa olimpica Monica Puig.