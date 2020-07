Kim Clijsters batte la campionessa dell’Australian Open nel torneo World Team Tennis (Video)

Kim Clijsters, ex numero uno del mondo e ritornata al tennis dopo otto anni di assenza, continua a dimostrare che la qualità del suo tennis è ancora intatta e questo mercoledì ha vinto di nuovo nel World Team Tennis, dove rappresenta la squadra di New York.

La 37enne belga ha battuto nientemeno che la campionessa degli Australian Open 2020 Sofia Kenin nel suo set di singolare per 5-3 prima di tornare in campo per vincere nel doppio misto al fianco di Neil Skupski.

La Clijsters è una delle tenniste che vorrebbe partecipare agli US Open, se si disputeranno. La campionessa dell’edizione 2005, 2009 e 2010 avrà però bisogno di una wild card per giocare, in quanto non ha ranking.

