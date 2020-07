Bett1 ACES: Matteo Berrettini sconfitto in finale da Dominic Thiem al supertiebreak (con la sintesi della partita). Annullate le altre finali

Matteo Berrettini è stato sconfitto questa sera nella finale del torneo di esibizione di Berlino (erba).

L’azzurro si è arreso al n.3 del mondo Dominic Thiem con il risultato di 67 (4) 64 10-8 al supertiebreak.

Da segnalare che Matteo nel tiebreak del primo set sotto per 1 a 4 ha piazzato da quel momento un bellissimo parziale di sei punti consecutivi conquistando la frazione per 7 punti a 4.

Nel secondo set l’azzurro ha mancato nel secondo game due preziose palle break e da quel momento l’austriaco ha ritrovato il suo miglior gioco brekkando il romano nel settimo game e vincendo poco dopo la frazione per 6 a 4.

Nel supertiebreak Matteo sotto per 3 a 7 e poi per 6 a 9 non riusciva la rimonta e perdeva supertiebreak, partita e torneo per 10 punti a 8.

Annullate per il maltempo la finale femminile e le finalie 3/4 posto che vedeva anche la presenza del nostro Jannik Sinner.

La partita punto per punto



ACES Tour Berrettini M. Berrettini M. 7 4 8 Thiem D. Thiem D. 6 6 10 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Thiem D. 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 7-4 8-4 8-5 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Thiem D. 15-0 30-0 4-5 → 4-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Thiem D. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Berrettini M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Thiem D. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Thiem D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Thiem D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Thiem D. 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 7-4 8-4 8-5 8-6 9-6 9-7 9-8 7-6 Berrettini M. 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 6-6 → 7-6 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Thiem D. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Thiem D. 15-0 40-0 4-4 → 4-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Thiem D. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Thiem D. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Thiem D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Thiem D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

La partita