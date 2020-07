La USTA cancella tutti i campionati nazionali in programma ad agosto: US Open a rischio

La United States Tennis Association (USTA) ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, un nuovo annuncio con indicate ulteriori cancellazioni relative ai tornei in programma sul territorio statunitense nel mese di agosto: l’emergenza Coronavirus non sembra dare tregua e, di conseguenza, anche il tennis è costretto a rivedere tutti i suoi piani per la ripartenza. A causa delle stringenti norme per contrastare l’epidemia, che porterebbero gli organizzatori dei diversi eventi ad accollarsi cifre economiche non indifferenti, e vista la caratura nazionale dei tornei, che porterebbero nello stesso posto decide e decide di persone provenienti da diverse zone degli Stati Uniti, con un rischio di contagio ancora maggiore, si è deciso per l’annullamento delle manifestazioni.

Il tennis, negli Stati Uniti, dovrebbe dunque ripartire direttamente nella settimana del 14 agosto con il torneo ATP 500 di Washington e, successivamente, il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open. Al momento, vista la situazione epidemiologica, è impossibile dare la notizia con certezza.

TORNEI CANCELLATI:

Campionati Nazionali Maschili U18 (Orlando)

Campionati Nazionali Femminili U18 (San Diego)

Campionati Nazionali Maschili U16 (Rome)

Campionati Nazionali Femminili U16 (Mobile)

Campionati Nazionali Maschili/Femminili – Doppio U18-U12 (Orlando)

Campionato Nazionale Indoor O65 Maschile (Eden Prairie)

Campionati Nazionali Maschili/Femminili su erba (Newport)

Campionato Nazionale O75/O80 Maschile su erba (Rumford)