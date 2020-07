Angelique Kerber non pensa di giocare gli Us Open: “Nessun giocatore vuole andare”

Angelique Kerber, ex numero uno della classifica mondiale e campionessa degli US Open nel 2016, non ha in programma di recarsi a New York per partecipare all’evento, che inizierà a fine agosto.

La Kerber ritiene addirittura che nessun tennista sia attualmente disposto a recarsi nella città americana.

“Ad essere onesti, oggi non riesco a immaginare che i tornei negli Stati Uniti si svolgeranno. Non credo che nessuno abbia in mente e voglia di andare a New York. Al momento, nessuno sa cosa sta succedendo e come si evolverà la situazione”.

La Kerber ha rivelato che continua a monitorare la situazione del COVID-19 nel mondo per prendere le sue decisioni sui suoi programmi futuri. “Ho il massimo rispetto per il fatto che io o qualcuno della mia squadra potremmo essere infettati e potremmo essere ‘bloccati’ senza sapere poi come fare a ritornare. Non sappiamo cosa succederà. Potremmo non giocare per i prossimi due anni o forse giocheremo tra tre settimane”.