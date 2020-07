Circuito Future, il calendario provvisorio “post-COVID”: cancellati i tornei di Hua Hin e Bratislava

Rispetto alla scorsa settimana, ci sono state nuove modifiche relativamente al calendario dei tornei del circuito Future, che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) riprendere la sua regolare attività a partire dalla settimana del 17 agosto. E’ di queste ore la notizia della cancellazione di due tornei M15 in programma a Hua Hin (Thailandia) e Bratislava (Slovacchia): allo stesso tempo, l’ITF ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tutte le indicazioni sui (pochi) tornei finora confermati.

Nella settimana del 17 agosto si dovrebbero disputare senza problemi un torneo M25 in Austria, a Vogau, e due M15 a Minsk (Bielorussia) e Huy (Belgio): restano a rischio cancellazione, invece, gli eventi di Mosca e Tabarka. Proprio in Tunisia, una delle mete più ambite dai giocatori di medio-bassa classifica mondiale, si potrebbe ripartire a giocare solamente nel mese di settembre: la Federazione Internazionale, infatti, al momento non ha confermato nemmeno i tornei in programma nelle settimane del 24 e del 31 agosto.

CALENDARIO PROVVISORIO – CIRCUITO FUTURE

Settimana del 17 agosto – M25 Vogau (Austria), M15 Minsk (Bielorussia), M15 Huy (Belgio), M15 Mosca (Russia), M15 Tabarka (Tunisia)

Settimana del 24 agosto – M25 Poznan (Polonia), M15 Anif (Austria), M15 Minsk (Bielorussia), M15 Trier (Germania), M15 Alkmaar (Olanda), M15 Mosca (Russia), M15 Nonthaburi (Thailandia), M15 Tabarka (Tunisia)

Settimana del 31 agosto – M25 Ust-Kamenogorsk (Kazakistan), M15 Den Haag (Olanda), M15 Caslano (Svizzera), M15 Nonthaburi (Thailandia), M15 Tabarka (Tunisia)

ULTIMI TORNEI CANCELLATI

M15 Hua Hin (Thailandia) – Dal 17 agosto

M15 Bratislava (Slovacchia) – Dal 24 agosto

TORNEI A RISCHIO CANCELLAZIONE

M15 Mosca (Russia), M15 Tabarka (Tunisia) – Dal 17 agosto

M15 Trier (Germania), M15 Alkmaar (Olanda), M15 Mosca (Russia), M15 Nonthaburi (Thailandia), M15 Tabarka (Tunisia) – Dal 24 agosto

M25 Ust-Kamenogorsk (Kazakistan), M15 Den Haag (Olanda), M15 Nonthaburi (Thailandia), M15 Tabarka (Tunisia) – Dal 31 agosto