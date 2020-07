Circuito Future, il calendario provvisorio delle prime tre settimane “post-COVID”

Non c’è ancora alcuna certezza sulla ripartenza del circuito internazionale a partire dal 14 agosto, data in cui dovrebbe prendere il via il torneo ATP 500 di Washington, seguito a ruota dai Challenger di Todi e Praga, oltre che da ben sei eventi del circuito Future. Proprio il calendario di queste ultime manifestazioni, le meno importanti nella gerarchia del tennis mondiale, è ancora in fase di definizione: è di poche ore fa la notizia della cancellazione di tutti i tornei in programma negli Stati Uniti, al momento restano invece regolarmente in elenco (per la settimana del 17 agosto) le manifestazioni di Vogau (Austria), Minsk (Bielorussia), Huy (Belgio), Mosca (Russia), Hua Hin (Thailandia) e Tabarka (Tunisia).

Per quanto riguarda i tornei Future sul territorio italiano, non vi sono ancora eventi in calendario ma è probabile che qualcosa venga organizzato tra i mesi di ottobre e novembre, Coronavirus permettendo.

CALENDARIO PROVVISORIO – CIRCUITO FUTURE:

Settimana del 17 agosto – M25 Vogau (Austria), M15 Minsk (Bielorussia), M15 Huy (Belgio), M15 Mosca (Russia), M15 Hua Hin (Thailandia), M15 Tabarka (Tunisia)

Settimana del 24 agosto – M25 Poznan (Polonia), M15 Anif (Austria), M15 Minsk (Bielorussia), M15 Trier (Germania), M15 Alkmaar (Olanda), M15 Mosca (Russia), M15 Bratislava (Slovacchia), M15 Nonthaburi (Thailandia), M15 Tabarka (Tunisia)

Settimana del 31 agosto – M25 Ust-Kamenogorsk (Kazakistan), M15 Den Haag (Olanda), M15 Caslano (Svizzera), M15 Nonthaburi (Thailandia), M15 Tabarka (Tunisia)