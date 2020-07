Coronavirus: cancellati tutti i tornei Futures ed ITF in programma ad agosto negli USA

Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la United States Tennis Association (USTA) ha fatto sapere che nel mese di agosto non si svolgerà alcun torneo Futures o ITF a causa dell’emergenza Coronavirus: sono stati cancellati, dunque, quattro eventi in programma dal 3 al 17 agosto (due tornei femminili e due tornei maschili). A questo punto non sono da escludere cambiamenti anche nel calendario del circuito ATP che dovrebbe ripartire proprio dagli Stati Uniti nel mese di agosto con l’ATP 500 di Washington.

Salvo ulteriori novità, il circuito “minore” dovrebbe tornare negli Stati Uniti a partire dal 14 settembre con il torneo maschile di Champaign.

TORNEI FUTURES/ITF CANCELLATI:

W100 Lexington (Dal 3 agosto)

W100 Landisville (Dal 10 agosto)

M25 Decatur (Dal 17 agosto)

M25 Memphis (Dal 17 agosto)

PROSSIMI TORNEI FUTURES/ITF NEGLI USA:

M25 Champaign (Dal 14 settembre)

M15 Fayetteville (Dal 21 settembre)

M25 Harlingen (Dal 28 settembre)