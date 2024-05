Jannik Sinner travolto dai fan al Foro Italico. Le difficoltà a soli 20 giorni dal Roland Garros

Un vero e proprio assalto di fan ha accolto Jannik Sinner al Foro Italico di Roma, durante un incontro programmato per le ore 16.00 di oggi nello store della Pigna. Il marchio, noto per la produzione di materiale scolastico, ha una partnership di lunga data con il tennista altoatesino, culminata l’anno scorso con il lancio della “Collezione Jannik Sinner x Pigna”, che sfrutta l’iconico logo del tennista le cui iniziali formano la sagoma stilizzata di una volpe, suo soprannome sin da bambino.

Nonostante Sinner sia il grande assente di questa edizione 2024 del torneo di Roma a causa di un infortunio all’anca, la “Sinner-Mania” non accenna a diminuire, come dimostrato dalla numerosa e rumorosa presenza dei fan all’incontro. Il 22enne pusterese, con la sua consueta disponibilità, non si è sottratto alle richieste d’autografi.

Successivamente, Sinner ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto dell’evento, accompagnate dalla didascalia “_Ciao Roma ❤️_”. Tuttavia, il tennista si è trovato “costretto” a onorare i contratti con gli sponsor.

Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti. #Forza pic.twitter.com/0PDsN2per0 — Jannik Sinner (@janniksin) May 7, 2024

La giornata degli Sponsor ha messo in luce come, talvolta, gli impegni contrattuali possano passare in primo piano rispetto alla preparazione atletica, specialmente in un momento delicato come quello che sta attraversando Sinner. Il problema all’anca, che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per una settimana a soli 20 giorni dall’inizio del Roland Garros, sembra essere piuttosto serio e la sua partecipazione al torneo parigino appare sempre più improbabile.

In questo contesto, la scelta di privilegiare gli impegni commerciali rispetto al recupero fisico solleva interrogativi sulle reali condizioni dell’azzurro che a soli 20 giorni da Parigi appare, forse, già proiettato per la stagione su erba.





Marco Rossi